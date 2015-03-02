Erdoğan: Gezi Parkı benzeri olaylara artık çok sıcak bakmayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7 Haziran seçimleri öncesinde sokakların hareketleneceği iddialarıyla ilgili olarak, "Biz bazı şeyleri duyuyoruz ama altından neler çıkacak görmemiz lazım. Gezi ile ilgili benzer şiddetli şeylerde artık bu ülkede devlet iktidar bu işlere öyle çok sıcak bakmaz. Devlet kargaşaya müsaade etmez" dedi.

Erdoğan, "Demokratik hak kullanacaksan bunu nasıl kullanılacağı bellidir. İç Güvenlik Yasası, önümüzdeki birkaç hafta içinde çıkması halinde önleyici tedbirler olarak geliyor. Bunların gelmesiyle birlikte çok daha farklı bir Türkiye’ye gideceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’a giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hürriyet’ten Akif Beki’nin haberine göre, Erdoğan’ın gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlardan bazıları şöyle:

400 milletvekili hedefinden söz etmiştiniz. Mümkün görünüyor mu?

Ben 400’ü bir hedef olarak veriyorum millete ki 367 bu işin bam telidir ama her zaman sıkıntılıdır. Dolayısıyla yeni Türkiye’ye ve bağımsızlığa inanıyorsak, A partisi B partisi olur bu işi çözsün bitirsin. Aksi halde bu olmadı yaşadık. Biz üzerimize düşeni yaptık, biz rahatız. 4 siyasi parti bir araya geldik... Öyleyse artık iş başa düştü. Şimdi 367’nin üzerinde 400 güzel bir rakam. Evet buna denirse, buna hazırlıklı olan bu işi çözer, bitirir. Millet bu sıkıntılardan kurtulmuş olur.

Haziran seçimlerine yönelik bir kalkışma olabileceği iddia edildi? Güvenlik Yasası bununla mı ilgili?

Biz bazı şeyleri duyuyoruz ama altından neler çıkacak görmemiz lazım. Gezi ile ilgili benzer şiddetli şeylerde artık bu ülkede devlet iktidar bu işlere öyle çok sıcak bakmaz. Devlet kargaşaya müsaade etmez. Demokratik hak kullanacaksan bunu nasıl kullanılacağı bellidir. İç Güvenlik Yasası, önümüzdeki birkaç hafta içinde çıkması halinde önleyici tedbirler olarak geliyor. Bunların gelmesiyle birlikte çok daha farklı bir Türkiye’ye gideceğiz.

Mısır’la alt düzey temas

Mısır ile ilişkilerin normalleşmesi için bizim beklentimiz nedir?

Yeni bir açıklaması olmuş (Mısır lideri Sisi’nin), ‘Türkiye bizim içişlerimize karışmasın’ diyor. Mısır’ın içişlerine karışmayız. Demokratik taleplerimiz var. Burada zulüm içinde olan Mursi başta olmak üzere, siyasi tutukluların serbest bırakılması gerekir. Aynı zamanda bu insanlara siyaset yapma hakkı vermeleri gerekir. Bu Mısır’ın huzuru için gereklidir. Beklenti de budur. Şu anda ekonomik olarak büyük destekler alıyor olmasına rağmen, düzlüğe çıkmış değiller. Biz de arkadaşlarımıza alt düzeyde çalışmaya devam edebilirsiniz diyoruz, bizim bu ülkeye pres yapma gibi bir düşüncemiz olmamıştır.

Aktörler çıkmaya başladı

Fethullah Gülen’in iadesi konusunda ABD ne yapacak?

Fethullah Gülen ile ilgili ABD’ye ilettiğimiz bakışımız, duruşumuz aynen devam ediyor. Türkiye’den bol bol kaçıyorlar bunlar, kaçışlar başladı. Mahkemeler kararlarını verecek. Bunların içinde sınırdan kaçarken veya yakalananlar olduğunda zaten yasalarımızın gereği neyse bu muamele yapılacaktır. Ne kadar yurtdışında kalırlar bilemiyorum. Her geçen gün yargı çok daha farklı belgeler elde ediyor. İşte Hrant Dink meselesinde bile son gelişmeler enteresan. İşin aktörleri ortaya çıkmaya başladı. Bunların sinir uçları tespit edilecek diye düşünüyorum.

Ramazan Akyürek ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Paralel Yapı’nın Dink cinayetindeki rolüyle ilgili iddialar var?

Ben hukukçu değilim ama ihmal diye bir şeyi görmem mümkün değil. O hadisede, kasti olarak işlenen bir cinayet var ortada. İhmalle ilgisi yok. Bu işin bağlantıları ortaya çıktıkça daha da aydınlanacak bu mesele.

Korumalar değiştirildi

Sümeyye Hanım’ın korumaları değiştirildi deniyor, siz mi istediniz?

Güvenlik teşkilatlarımız kendi üzerine düşeni yapıyor. Biz onlara müdahale etmek durumunda değiliz, nasıl kararlar verirlerse onlara uymak durumundayız. Bazı durumlarda üzülmüyor değiliz. Bazılarıyla senelerdir bir arada olduğumuz için... Böyle bir zanla da olsa... Hakikaten ailem için de üzücü şeyler ortaya çıktı. Hatta kendileri ‘Baba değiştirmeyelim, aramızda bir hukuk var, onlar da rahatsız olduklarını anlatıyorlar’ dediler. Ben de kızlarımın insani noktadaki hassasiyetleri nedeniyle hak veriyorum. Onlar diyorlar ki bunun kesin tespitini yapamadığımıza göre tamamını değişmesi gerekiyor fakat bu bir sürgüne gönderme gibi cezalandırma değil. Farklı yerlerde görevlendirme şeklinde halletmiş bulunuyoruz.

Suikast iddiaları ne olacak?

Savcılık medyada çıkan haberleri görmemezlik edemez, bir anlamda suç duyurusu niteliğindedir. Adımların biz de takipçisiyiz, onlar da takipçisi.

Atsa daha neşeli olacaktı

Bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş’ın başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Beşiktaş’ın bu başarısı her türlü takdirin üstündedir, rastgele alınmış bir galibiyet değil. Beşiktaş eze eze bir galibiyet aldı. Hele hele Demba Ba’nın üst direkten dönen topu gol olsaydı o zaman çok daha neşeli olacaktı. Olayı farklı süslüyor. Netice çok daha iyi olurdu ama yine de Beşiktaş çok ciddi başarı elde etti. Başarılar diliyorum. Beşiktaş’ın Türkiye’de oynayacağı maçına gidip izleyebilirim.