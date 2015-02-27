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Hrant Dink cinayeti soruşturmasında Ramazan Akyürek'e tutuklama istemi

Dink cinayeti soruşturmasında eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

27 Şubat 2015 16:53

Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Akyürek, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul Savcılığının talimatı üzerine dün Ankara’da gözaltına alınmış,  Ulus Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul’a getirilmişti.

Akyürek, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmişti.

 

İfade vermişti

 

Akyürek’in ismi Dink cinayeti soruşturmasında sık sık geçiyordu. Akyürek, geçtiğimiz Ekim ayında, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermişti. Akyürek ifadesinde, Hrant Dink’e yönelik ses getirecek bir eylem yapılacağı konusundaki bilgileri, dönemin Trabzon Valisi ve Trabzon İl Jandarma Komutanıyla paylaşmadığını ve bunun kasti bir hareket olmadığını iddia etmişti.

Ramazan Akyürek, Dink cinayetine ilişkin 2006 yılı Şubat ayında elde edilen bilgiyi, Trabzon İl Emniyeti Müdürü olduğu halde Trabzon Valisi’ne ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirmemiş, ve Dink cinayetine ilişkin tasarı ve hazırlık içerisinde olan örgüte yönelik operasyon yapmamıştı. İstihbarat Daire Başkanı olduğu dönemde de örgüte yönelik operasyon yapılmasını ve Hrant Dink’e yönelik koruma tedbirleri alınmasını da organize etmedi.

 

Ramazan Akyürek kimdir?

 

Ramazan Akyürek 2004’te Trabzon İl Emniyet Müdürü’ydü. 2004’te gerçekleştirilen McDonald’s bombalaması eyleminin faillerinden Erhan Tuncel, Akyürek’in imzasının bulunduğu bir belgeyle polis muhbirliğine alınmıştı.

Hrant Dink 2007’de öldürüldüğünde Akyürek İstihbarat Daire Başkanı’ydı. Trabzon ile İstanbul arasındaki istihbarat alışverişi ve bunu için gereken işbirliğinin yapılmamış olduğu için Dink’in avukatları “Sorumluluğu vardır” dedi, yargılanması istendi. Yeniden görülen davanın 3 Aralık 2013 tarihli duruşmasında Tuncel “Cinayet Ramazan Akyürek ve çetesinin işidir” dedi. Ancak yargılanmadı ve sorgulanmadı.

2012’de Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na terfi ettirilen Akyürek ancak 17 Aralık yolsuzluk operasyonunun ardından görevden alınmıştı.

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