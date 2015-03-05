Bugün'den Dink iddiası: Engin Dinç, Ramazan Akyürek'i bilgilendirmedi, polisi yanılttı

Hrant Dink soruşturmasını yürüten savcılığın cinayetle ilgili bir belgeyi gizlediği iddia edildi. Söz konusu belgede, Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç’in, Trabzon’da görevliyken İstanbul Emniyeti’ne gönderdiği istihbarat notunda yanlış bilgilendirme yaparak cinayetin engellenmesini önlediği ve Yasin Hayal’i bulamayan polisin ekipleri geri çektiği iddia edildi.

Dinç’in Trabzon’da amiri olan dönemin Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek’ten bilgileri gizlediği de iddialar arasında yer aldı.

Bugün gazetesinin haberi şöyle:

2006’da İstanbul’a iletti

Trabzon Emniyeti, Dink’in Yasin Hayal tarafından öldürüleceği bilgisini 2006 Şubat’ında İstanbul’a iletti. Koordinasyonu da Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı sağladı. Engin Dinç tarafından 17 Şubat 2006’da yani cinayetten yaklaşık 11 ay önce gönderilen yazıda Yasin Hayal’in İstanbul’a geldiğinde Sarıgazi ilçesinde fırında çalışan ağabeyi Osman Hayal’in yanında kalacağı notu kesin ifadelerle yazıldı.

Dinç’in gönderdiği yazıda tam olarak şu ifadeler yer aldı:

‘Ağabeyinin yanına gidecek’

YİE’den (Yardımcı İstihbarat Elemanı) alınan bilgilerden “Bahse konu şahsın çevresinde bulunan arkadaşlarına Ermenilere karşı büyük bir kin beslediğini ve önümüzdeki günlerde İstanbul ilinde ses getirecek bir eylem yapmayı planladığını, hedef olarak da Türkleri ve Türkiye Cumhuriyeti’ni karalayıcı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink (İDP:3248124) isimli şahsı seçtiğini, maddi imkan sağlandığı takdirde bahse konu eylemi gerçekleştirmek için İstanbul iline gideceğini ve Sarıgazi ilçesinde bir fırında çalıştığı bilinen Osman Hayal’in yanında kalacağını” söylediği öğrenilmiştir.

'Eylem ihtimali zayıf denilerek ekipler geri çekildi'

İstanbul Emniyeti, Dinç’in gönderdiği yazı üzerine belirtilen adres civarında teknik ve fiziki inceleme yaptı. Belirtilen adres civarında Osman Hayal diye bir şahsın izine rastlanmadı. Bunun üzerine eylemin gerçekleşme ihtimali zayıf görülerek ekipler geri çekildi. Dinç, 17 Şubat 2006 tarihli yazısında hem Akyürek’e hem de İstanbul’a “Yasin Hayal’in ağabeyi Osman Hayal İstanbul’da” diyor. Polis Hayal’i bulamıyor. Dinç’in İstanbul’a yazıyı göndermesinden 4 gün önce yani 13 Şubat 2006’da Hayal, başka bir şahısla telefon görüşmesinde ağabeyin Trabzon’da olduğunu, Sarıgazi’den döndü, bu görüşme mahkeme tarafından dinlendi ve kayda alındı. Yani Dinç, yasal telefon dinlemesinden Trabzon’da olduğunu bildiği Osman Hayal’in İstanbul’da olduğu yönünde yazı yazarak İstanbul Emniyeti’nin bir sonuca ulaşmasını engellediği ileri sürüldü.

Kasten görevi ihmal

Osman Hayal’in Trabzon’da olduğunu belirten görüşmeden 4 gün sonra, Osman Hayal İstanbul’da diyen Dinç’in “Kasten görevi ihmal ve kasıt davranışı’ işlediği ve bu tapeden dönemin Trabzon İl Emniyet Müdürü’ne ve İstanbul Emniyeti’ne haber verilmedi.

Ortada çok ciddi kasıt olduğu kaydedilirken, hem teknik hem de fiziki takibi hassasiyetle sürdürdüğünü ısrarla ifade eden Engin Dinç’in, Osman Hayal detayını kimseye söylemediği ve üstlerinden gizledi.

‘Gruba sızmayı başardık’

Dinç, 22 Temmuz 2007 tarihinde cinayetle ilgili verdiği ifadesinde “Ben ve birlikte görev yaptığımız mesai arkadaşlarımın iyi bir istihbarat çalışması yaparak adı geçen grubun içine sızmayı başarmış, olası bir eylemle ilgili gerekli istihbarat olay gerçekleştirmeden çok önce elde ederek ilgili birimlere aktarmış ve istihbarat çarkı olarak adlandırılan sürecin her aşaması ile ilgili görevimizi eksiksiz bir şekilde yerine getirmiş olduğumuza inanıyorum” demişti.