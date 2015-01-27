Dink davasında, dönemin polis şefi Engin Dinç’in sorgulanmasına bakanlık engeli

Hrant Dink cinayeti soruşturması, dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç’e dayandı. Tutuklanan 3 polis, amirleri Engin Dinç’i suikast ihbarını savcılığa bildirmemekle suçladı. Bunun üzerine soruşturma savcısı Gökalp Kökçü’nün Dinç’i ifadeye çağırdığı ancak İçişleri Bakanlığı’nın buna izin vermediği öğrenildi.

Zaman'dan Yakup Çetin'in haberine göre, Hrank Dink cinayeti soruşturmasını yürüten savcı Gökalp Kökçü’nün, İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç’i ifadeye çağırdığı ancak İçişleri Bakanlığı’nın buna izin vermediği ortaya çıktı. Engin Dinç, cinayet kapsamında tutuklanan 3 emniyet mensubunun amiri konumunda olan dönemin Trabzon İstihbarat Şube müdürüydü. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dink ailesinin avukatlarından Bahri Belen, halen İstihbarat Daire başkanı olan Dinç’in, tutuklanan 3 polisle aynı yerde görev yaptığını belirterek, “Sorumluluğu olan kişilerden biri de Engin Dinç’tir.” dedi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesine ilişkin kamu görevlileri hakkında devam eden soruşturmanın yeniden çıkmaza girdiği iddia ediliyor. Cinayetin planlandığı dönemde Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli olan 3 emniyetçinin tutuklanmasının ardından soruşturma, bu kişilerin amiri konumunda olan dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç’e dayandı. Ancak Dinç’in halen Emniyet İstihbarat Daire başkanı olmasının soruşturmayı zora soktuğu belirtiliyor. Savcının, Dinç’in ifadesini almak istediği ancak İçişleri Bakanlığı’nın karşı çıktığı ileri sürüldü. Tutuklanan polisler, ifadelerinde Dinç’in adını vermişti. Tutuklu Cizre Emniyet Müdürü Ercan Demir, cinayetten önce elde edilen bilgileri savcılığa bildirme görevinin Engin Dinç’e ait olduğunu söyledi. Muhittin Zenit de kendisinin amirleri tarafından ‘yem olarak kullanıldığını’ iddia etmişti.

Engin Dinç, Hrant Dink’e suikast ihbarını ilk alan isimdi. Dink cinayetinde azmettirici olarak yargılanan Erhan Tuncel’i ise Trabzon İstihbarat Şube müdürlüğü görevini yürütürken yardımcı istihbarat elemanı yapan kişinin de Dinç olduğu biliniyor. Dink ailesinin avukatlarından Bahri Belen, “Savcının talebini görmeden ezbere konuşmak istemem. Ancak ortada taammüden işlenmiş bir cinayet söz konusu. Sorumluluğu olan çok sayıda kişi var. Engin Dinç de onlardan biridir. Burada sorumluluğu olan kişinin şu anda hangi görevde olduğunun bir önemi yok. Kişiler arasında ayrım yapılmadan sorumlu olan herkes hesabını vermeli.” diye konuştu.

Dink ailesinin 2011’de yaptığı şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayette ihmali olan kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatmıştı. Dosya 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının da savcısı Muammer Akkaş’ın görevden alınmasının ardından Yusuf Hakkı Doğan’a devredildi. Doğan, eski İstihbarat Daire başkanları Sabri Uzun, Ramazan Akyürek, İstanbul İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, İstihbarat Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler’in de aralarında olduğu birçok ismi şüpheli sıfatı ile sorguladı. Doğan, geçtiğimiz ay Yargıtay üyeliğine seçildi. Hrant Dink dosyası tekrar el değiştirerek aynı bürodaki savcı Gökalp Kökçü’ye geçti. Kökçü, cinayetin işlendiği dönemde Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Muhittin Zenit ve komiser Özkan Mumcu’yu sorguladı. İki isim de tutuklandı. Savcı Kökçü, daha sonra Zenit ve Mumcu ile birlikte Trabzon istihbaratında amir olarak görev yapan Ercan Demir’i ifadeye çağırdı. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atandıktan birkaç gün sonra ifadeye çağrılan Ercan Demir, İstanbul’daki sorgusunun ardından tutuklandı.