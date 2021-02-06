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Spor

Derbinin iddaa oranları değişti; yeni favori Galatasaray oldu

06 Şubat 2021 12:27

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları değişti. Yeni oranlara göre maçın yeni favorisi Galatasaray oldu.

Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları dün açıklanmıştı. Buna göre 2,10'luk galibiyet oranıyla sarı-lacivertliler, maçın favorisi olarak gösterilmişti. Sarı-kırmızılılara ise 2,40'lık oran verilmişti.

Yapılan değişikliğe göre Fenerbahçe'nin oranı 2.10'dan 2.30'a yükselirken beraberliğin oranı 3.10'dan 3.00'e düştü.

Galatasaray'ın kazanma oranı ise 2.40'tan 2.25'e geriledi ve iddaa'ya göre maçın yeni favorisi Galatasaray oldu.

 

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