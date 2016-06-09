Der Spiegel’den Paris cinayeti iddiası: Cansız, Doğan ve Şaylemez’in ölümünde MİT’in parmağı var!

Alman Der Spiegel dergisi, Fransa’nın başkenti Paris’te 9 Ocak 2013 tarihinde PKK üyesi Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez’in öldürülmesinde Türk istihbarat örgütünün rol aldığını ileri sürdü.

9 Ocak 2013'te Paris'te Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in öldürülmesinde Türk istihbarat örgütünün rol aldığı bir kez daha ileri sürüldü. Alman Der Spiegel dergisi tarafından Paris'teki soruşturma kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde cinayeti işleyen Ömer Güney'in MİT'ten destek aldığı, ancak cinayeti bağlı bulunduğu MİT'in emriyle mi yoksa kendi başına mı gerçekleştirdiğinin henüz kesinleşmediği belirtildi.

Der Spiegel'in internet sitesinde “Türk ajanları PKK'lı aktivist kadınların öldürülmesine karışmış” başlığı altında verilen haberde, Paris'te tutuklu bulunan Ömer Güney'in aşırı milliyetçi biri olduğu ve Türk istihbaratının özel olarak PKK'nın Paris'teki hücresine yönlendirildiği, Alman ve Fransız istihbarat örgütlerinin ise bunu yeterince ciddiye almadığı belirtildi. Haberde, hazırlanan iddianamede “Güney'e bu misyon yaratıldı. Kimliği tespit edilemeyen diğer kişilerle bu plan hayata geçirildi” dendi. Soruşturmayı yürüten Fransız yetkililer Güney ile birlikte hareket eden kimliği belirsiz kişilerin Türk istihbarat elemanı olabileceğinden hareket ediyor.

Katil zanlısı Ömer Güney, Kasım 2011'de Fransa'ya gidip PKK içine sızmadan önce 8 yıl boyunca Almanya'da yaşamıştı. Hollanda radyosu “Argos” da kısa süre önce benzer bir haber yayınlanmıştı.

Ömer Güney hakkında davanın önümüzdeki Aralık ayında başlaması bekleniyor. Der Spiegel'in internet sitesinde yer alan haberde Türk istihbarat elemanlarının AB'de böylesine büyük bir cinayeti işlemesinin kesinleşmesi durumunda bundan AB-Türkiye ilişkilerinin önemli ölçüde etkileneceği ifade edildi.

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