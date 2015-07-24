Le Monde'dan Paris cinayeti iddiası: İddianameye göre MİT'in suikastte parmağı var!

Paris savcılığının, Fransa'nın başkenti Paris'te PKK üyesi Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in öldürüldüğü cinayetin tek zanlısı Ömer Güney hakkında dava açılmasını istediği öne sürüldü. 2,5 yıllık soruşturmanın ardından 70 sayfalık iddianame hazırlayan savcılık, iddiaya göre MİT'i suçladı.

Zaman'dan Emre Demir'in haberine göre, 7 Temmuz'da tamamlanan iddianame hakkında gizlilik kararı bulunuyor, ancak Le Monde gazetesi iddianameden bazı bölümler yayımladı.

Ömer Güney'in MİT üst düzey yöneticisi K.T. ile irtibatlı olduğu, ancak Ankara'nın bu şahısla ilgili bilgi talebine cevap vermediği belirtiliyor. Gazeteye göre, iddianamede şu ifadeler yer alıyor:

“Çok sayıda kanıt MİT'in, suikastın hazırlanmasında ve işlenmesinde dahli olduğu şüphesini güçlendiriyor. Ömer Güney'in casusluk faaliyeti yürüttüğü ve Türkiye'de gizli şekilde irtibat kurduğu çok sayıda ajan olduğu tespit edildi.”

Paris Savcılığı, 2013 yılından bu yana devam eden soruşturmanın Ömer Güney'in “casusluk faaliyetlerinde bulunduğunu ve Türkiye'de bulunan çok sayıda kişiyle gizli görüşmeler gerçekleştirdiğini ortaya çıkardığını” kaydetti.

'MİT, suikasta dahli oldu'

İddianamede “Çok sayıda kanıt MİT'in suikastın hazırlanmasında ve işlenmesinde dahli olduğu şüphesini güçlendiriyor. Ömer Güney'in casusluk faaliyeti yürüttüğü ve Türkiye'de gizli şekilde irtibat kurduğu çok sayıda ajan olduğu tespit edildi” ifadeleri yer aldı. Eylül ayında başlaması beklenen davada Güney tek zanlı olarak mahkeme karşısına çıkacak.

Soruşturma ses kaydı ile yön değiştirdi

14 Ocak'ta MİT'e ait olduğu iddia edilen bir belge Türk basınında yayımlanmış ve Güney'in 4 MİT çalışanıyla ilişkisi olduğu iddia edilmişti. ‘Gizli' ibareli ve ‘arz notu' başlıklı belgede saldırının asıl hedefi olduğu yorumları yapılan Cansız'ın ortadan kaldırılması için 6 bin Euro ödeme yapıldığı kaydediliyordu. Bu belgenin yayımlanmasından iki gün önce ise Güney'e ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı da internet ortamında paylaşılmıştı. Kayıtta, MİT mensubu oldukları öne sürülen iki kişi, Güney ile cinayet planlarını konuşuyordu.

Fransa'da yürütülen soruşturma, bu ses kaydı ve MİT'e ait olduğu iddia edilen belgenin ardından yön değiştirdi. Fransız adli polisi, Güney'e ait ses kayıtlarının “çok büyük ihtimalle” gerçek olduğunu belirledi. Soruşturmanın yönünü değiştiren ilk gelişme internete düşen Ömer Güney'in ses kaydı olurken, ikinci büyük gelişme Güney'i hapishanede düzenli ziyaret eden Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Ruhi Semen'in evine yapılan baskın oldu. Ruhi Semen'in düzenli şekilde Ömer Güney'i ziyaret etmesi üzerine Fransız savcılığı hapishanedeki konuşmalarını dinlemeye aldı. Konuşmalarda MİT'in “Anne” kod adıyla anıldığı anlaşılırken ajanlardan da takma isimleriyle bahsedildiği ortaya çıktı.