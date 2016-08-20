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Yaşam

Depremde toplanma alanlarından biri de Gezi Parkı

Vodafone Arena da AFAD raporunda tahliye alanı olarak yer aldı

20 Ağustos 2016 11:50

Deprem toplanma alanlarına ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) güncellenen raporunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Topçu Kışlası yapılmasında ısrar ettiği Gezi Parkı "tahliye ve toplanma alanları" içinde yer aldı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, tahliye alanları "Acil durumlarda yani deprem anında yıkımın içinden çıkarılan, evlerinden getirilen yani tahliye edilen insanların götürüldüğü ve ilk müdahalelerin yapıldığı alan" olarak ifade ediliyor. İnönü Stadyumu’nun da raporda tahliye alanı olarak yer alması Ali Sami Yen Stadyumu’nun imara açılmadan önceki önemini bir kez daha gösterdi.

 

Liste hâlâ gizemli

 

1999 depreminin ardından İstanbul’da Afet Acil Eylemi Planı çerçevesinde belirlenen 493 boş alanın toplanma yeri olarak imara açılması aylardır tartışılıyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin 17 Ağustos depreminin 17. yıldönümünde açıklama yaparak "İstanbul deprem toplanma alanlarının hazır olduğunu" söyledi. Bu açıklamanın üzerine arayıp hazır olan deprem toplanma alanlarının listesini istemiş, yetkili merciler de listeyi bizimle paylaşmamıştı.

"Çok Gizli Liste" adlı haberimizin ardından AFAD’ın deprem toplanma alanlarına ilişkin güncel raporundan bazı bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Raporun ardından İstanbul’da 2 bin 274 toplanma alanı ile 132 tahliye alanı belirlendiğini öğrenmemiz üzerine tekrar gerekli mercileri aradık. İstanbul Valiliği ve AFAD yetkilileri listeye ilişkin bilgileri yine gazetemizle paylaşmamayı tercih etti.

AFAD’ın 2016 raporunda Beşiktaş’taki İnönü Stadyumu ve Topçu Kışlası yapılmak istenen Taksim Gezi Parkı tahliye alanları olarak görünüyor.

Uzmanlar tahliye alanlarını "Acil durumlarda yani deprem anında yıkımın içinden çıkarılan, evlerinden getirilen yani tahliye edilen insanların götürüldüğü ve ilk müdahalelerin yapıldığı alan" olarak niteliyor.

Raporda İnönü Stadyumu’nun yer alması imara açılan Ali Sami Yen Stadyumu’nun önemini bir kez daha gösterdi. Stadyumun imara açılarak Torunlar Center’ın dikilmesi, projeye karşı olan ve dava açan mimarların açıklamalarının önemini gösterdi.

 

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