Gezi Parkı eylemlerini görmeyen medya Kanada’da tez konusu

Başladığı ilk günlerde ana akım medyada yer almayan ve haberleşme için özellikle sosyal medya kullanımının arttığı Gezi Parkı eylemleri, Kanada’daki Concordia Üniversitesi’nde hazırlanan tezle akademik çalışmalardaki yerini aldı. Deniz Désirée Hostettler’in hazırladığı “Journalism in Turkey and the Gezi Park Protest: Power and Agency in the Media Sphere” başlıklı tez özellikle medyada Gezi Direnişi’nin nasıl verildiğine odaklanıyor. Araştırmasında Ahmet Şık, Doğan Akın, Cem Aydın, Harun Simavi, Ali Abaday, Can Ataklı, Gürsel Göncü, Stefan Martens gibi gazetecilerle söyleşiler bulunuyor.

Türkiye medyasının karşı karşıya olduğu baskıları ve gazetecilerin alternatif haber yapma zorluklarını gözler önüne seren araştırmada medyasının “kamu yararı yerine hükümetin çıkarlarını” ön planda tuttuğu vurgulanıyor. Araştırmada ayrıca sosyal medyanın önemli bir eksikliği giderse de geleneksel medyanın boşluğunu doldurmaktan çok uzakta olduğu belirtiliyor.

