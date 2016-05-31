T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP’li Zeynep Altıok: 28 Mayıs 'Gezi Parkı, insan hakları ve çevre bayramı' ilan edilsin

"Gezi Parkı'nda milyonlarca vatandaşımız daha demokratik ve özgür bir Türkiye taleplerini ifade etmiştir”

31 Mayıs 2016 15:16

Hülya Karabağlı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Gezi eylemlerinin 3. yıl dönümünde 28 Mayıs gününün, ülkenin temeli, özgürlüklerin teminatı, özgürlük ve toplumsal barış yönünde atılan önemli bir adım olduğunu belirterek “Gezi Parkı, İnsan Hakları ve Çevre Bayramı” ilan edilmesi için kanun teklifi verdi.

Altıok, kanun teklifinin gerekçesinde; “28 Mayıs tarihinde Gezi Parkı’nda rant odaklı şehircilik uygulamalarına, doğa katline,  emniyet görevlilerinin uyguladığı orantısız şiddete ve ülkemizde uygulanan anti demokratik politikalara karşı bir halk tepkisi ortaya çıkmış, Anayasamızda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan toplantı ve gösteri hakkından yararlanan her inançtan, her görüşten ve her siyasi partiden milyonlarca vatandaşımız daha demokratik ve özgür bir Türkiye taleplerini ifade etmiştir” dedi.

 

ETİKETLER

Gezi ParkıGezi DirenişiZeynep AltıokCHP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24