CHP’li Zeynep Altıok: 28 Mayıs 'Gezi Parkı, insan hakları ve çevre bayramı' ilan edilsin

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Gezi eylemlerinin 3. yıl dönümünde 28 Mayıs gününün, ülkenin temeli, özgürlüklerin teminatı, özgürlük ve toplumsal barış yönünde atılan önemli bir adım olduğunu belirterek “Gezi Parkı, İnsan Hakları ve Çevre Bayramı” ilan edilmesi için kanun teklifi verdi.

Altıok, kanun teklifinin gerekçesinde; “28 Mayıs tarihinde Gezi Parkı’nda rant odaklı şehircilik uygulamalarına, doğa katline, emniyet görevlilerinin uyguladığı orantısız şiddete ve ülkemizde uygulanan anti demokratik politikalara karşı bir halk tepkisi ortaya çıkmış, Anayasamızda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan toplantı ve gösteri hakkından yararlanan her inançtan, her görüşten ve her siyasi partiden milyonlarca vatandaşımız daha demokratik ve özgür bir Türkiye taleplerini ifade etmiştir” dedi.