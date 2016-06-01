2013'te "Gezi Parkı yıkılsın" diyen Kütahyalı 3 yıl sonra yazdı: Gezi normal bir eylemdi, FETÖ provoke etti!

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, 3. yılını dolduran Gezi Parkı eylemlerine ilişkin olarak, "31 Mayıs 2013'te Taksim'de gerçek bir polis terörü yaşandı ve olaylar çığırından çıktı. O ana kadar Gezi normal bir protesto olarak devam ediyordu. Çadırların yakılması ve polis terörü çıkan bir aleve tonlarca benzin döken kasıtlı bir Fethullahçı provokasyonuydu" iddiasında bulundu.

Kütahyalı, 3 yıl önce Gezi Parkı eylemlerinin olduğu dönemde "Gezi Parkı derhal yıkılmalı" demişti.

Kütahyalı'nın Sabah'ta "Gezi'deki FETÖ provokasyonlarının kanıtı" başlığıyla yayımlanan (1 Haziran 2016) yazısı şöyle:

Dün de ifade ettiğim gibi Gezi olaylarının tırmanmasının temel sebebi polis talimatıyla 31 Mayıs sabaha karşı göstericilerin çadırlarının yakılmasıydı. 31 Mayıs 2013'te Taksim'de gerçek bir polis terörü yaşandı ve olaylar çığırından çıktı. O ana kadar Gezi normal bir protesto olarak devam ediyordu. Çadırların yakılması ve polis terörü çıkan bir aleve tonlarca benzin döken kasıtlı bir Fethullahçı provokasyonuydu. Bu işin başı da dönemin İstanbul Emniyet Müdür yardımcısı olan ve Fethullahçı kimliği bilinen Ramazan Emekli idi. Bu provokasyonu aydınlatmak için İçişleri Bakanlığı Mülkiye başmüfettişleri Kamil İlhan, Anıl Cengiz Üzgün ve İlyas Burunak ile polis başmüfettişi İlhan Kara, 28-31 Mayıs arasında Gezi Parkı'nda görev yapan zabıta personelinin ifadesine başvurdu... Dün bu ifadelerin bir kısmını yayınlamıştım... Diğer zabıtaların ifadeleri şöyle:

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Sözleşmeli zabıta personeli Murat Yüce (36): Göstericiler müdahaleyle dağılınca biz de çadırları toplamak için girdik. Dördüncü seferimi yaparken, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli'nin amirimiz Murat Sarı'ya, "Arkadaşların uğraşmasına gerek yok. Yakın gitsin" dediğini duydum. Bunun üzerine biz de polislerle birlikte, çadırları ateşe atmaya başladık...

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Sözleşmeli zabıta personeli Tolga Kurul (35): Çadırların kalanını orta kısımda topladık. Sonra bir polis gelip Ramazan müdürün bizi çağırdığını söyledi. Murat Sarı komiserimle beraber yanına gittik. Ramazan Bey bize "Götürmekle uğraşmayın, çadırları olduğu yerde yakın" dedi. Bana gösterdiğiniz görüntülerdeki kırmızı kravatlı, takım elbiseli kişi, emniyet müdürü Ramazan Bey'e benziyor...

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Sözleşmeli zabıta personeli Hasan Hüseyin Yılmaz (30): Ben çadırları toplarken, ortadaki çadırların yandığını gördüm. Murat Sarı amirim Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli'den "Çadırları yakın" talimatı geldiğini söyleyince, çadırları atmaya başladım. Birkaç çevik kuvvet polisinin de ateşe çadır attığını gördüm...

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Zabıta amiri Ali Rıza Targay (50): 19 kişilik ekibimle olay yerine gittim. Ramazan Emekli, Beyoğlu Emniyet Müdürü ve Çevik Kuvvet'in başındakilerle küçük bir ekiple toplantı yaptık. Bizim ekipteki Murat ve Hüseyin komiserlerle emniyet müdürleri, çadırların bulunduğu alana gitti. Ben sadece çadırların yandığını gördüm, olaya dahlim olmadı. Görüntülerdeki zabıta yelekli sivil şahısların hepsi zabıta hizmet personelidir.

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Gezi provokasyonunun baş mimarı Fethullahçı polis şefi Ramazan Emekli, ikinci sınıf emniyet müdürü. İstihbarat kökenli. Polis okulu yıllarından beri tüm Emniyet camiası tarafından Fethullahçı kimliğiyle biliniyor. Uzun süre İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube'de teknik takip birimlerinde çalıştı. Celalettin Cerrah döneminde Narkotik ve İstihbarat'tan sorumlu Şammaz Demirtaş tarafından emniyet amiri rütbesiyle Narkotik Şube kadrosuna alındı. Rize Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Demirtaş, Emekli'yi Rize Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü yaptı. Emekli 2010'da İstanbul'a döndü. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü oldu. 2011'de EGM Personel ve 2012'de EGM Haberleşme Dairesi Başkanlığı yaptı. Aynı yıl Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane'den Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 17 Aralık sonrası Paralel Yapı bağlantısı nedeniyle görevden el çektirilen Coşkun Çakar'ın eniştesi olan Emekli, 17-25 Aralık sonrası süreçte FETÖ mensubu olduğu gerekçesiyle polis teşkilatından ihraç edildi ve hâlâ çeşitli FETÖ bağlantılı davalarda yargılanıyor...