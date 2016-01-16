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Sağlık

Denizli ve Erzurum'da iki kişi domuz gribinden hayatını kaybetti

Ülke çapında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

16 Ocak 2016 22:21

Halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsünden Denizli ve Erzurum'da iki kişi hayatını kaybetti. Domuz gribinden hayatını kaybedenlerin sayısı resmi olmayan bilgilere göre 12'ye yükseldi. 

CNN Türk'ün haberine göre Erzurum’da lösemi hastası bir çocuk domuz gribi şüphesiyle tedavi görmekte olduğu Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nden vefat etti. Yüksek ateş ve solum yetersizliği şikayetiyle B.B. Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan tahlillerde B.B isimli çocukta H1N1 virüsü tesbit edildi. Ardından B.B. Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk intaniye servisinde tedavi altına alınan B.B.bugün vefat etti.

Denizli'nin Merkezefendi İlçesi Yenişehir Mahallesi’nde oturan S.E., geçen çarşamba günü ailesi tarafından üşütme şikayetiyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan testlerde S.E.’nin domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü taşıdığı belirlendi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden S.E. bugün hayatını kaybetti. S.E.’nin cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna konuldu. S.E., yarın öğle namazının ardından Kayıhan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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