Domuz gribi bu kez Kahramanmaraş’ta can aldı

Van'dan domuz gribi şüphesiyle Kahramanmaraş'a götürülerek yoğun bakım ünitesindeki özel odada tedaviye alınan 43 yaşındaki Abdulkerim Y., hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mücahit Yolcu’nun haberine göre, Kahramanmaraş Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kentte domuz gribiyle ilgili endişelenecek durum olmadığını söyledi. Domuz gribinden hayatını kaybedenlerin sayısı resmi olmayan bilgilere göre 10'a yükseldi.

Van'da yüksek ateş ve solunum yetmezliği şikayetiyle başvurduğu Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan tetkiklerde H1N1 virüsü tespit edilen Abdulkerim Y., geçen 26 Aralık'ta ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne getirilerek yoğun bakım ünitesindeki özel odada tedaviye alındı. Buradaki tahlillerinde de domuz gribi teşhisi konulan Abdulkerim Y. karantinaya alındığı odada yaşamını yitirdi. Abdulkerim Y.'nin cesedi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Van'a gönderildi.

Kahramanmaraş Valisi Mustafa Hakan Güvençer, konuyla ilgili açıklama yetkisinin Sağlık Bakanlığı'nın tekelinde bulunduğunu belirterek, Kahramanmaraşlı olmayan 1 kişinin domuz gribinden hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali Güvençer, Kahramanmaraş'ta domuz gribiyle ilgili endişeye mahal verecek bir durumun olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Konuyla ilgili açıklama yetkisi Sağlık Bakanlığı'mızda. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı üzere, ne de Kahramanmaraş özelinde, ne de benim özel bilgim dahilinde kati surette endişeye mahal verebilecek, tereddüde sevk edebilecek özel bir durum, bir risk, bir tehdit söz konusu değil. Ama konunun gündeme getirilmesi, ağızdan ağza, kulaktan kulağa yayılması, zaman zaman basın haberlerinin vatandaş tarafından abartılı bir şekilde yanlış anlamasından kaynaklı bir tereddüt, bir endişe doğduğu için; bu konuda basınla bilgi paylaşımı tekelini Sağlık Bakanlığı kendi elinde tutuyor. Benim söyleyebileceğim; ne Türkiye genelinde, ne Kahramanmaraş özelinde bir risk yok. Türkiye genelinde basına da yansıyan sonuçta bir tür grip virüsü malum bu ki H1N1 olmayan şu andaki cari grip virüsünden de daha tehlikeli değil. Geçen yıldan çok ciddi değil, bu seneki rakamlar Türkiye genelinde geçen seneden daha hafif özle bir durum yok. Endişeye mahal yok. Kahramanmaraş'ta takip edilen her hangi bir grip, domuz gribi vakıası Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizi ilgilendiren yok. Bir vakıa evet vefatla sonuçlandı ama Kahramanmaraşlı değildi, dışarıdan intikal etmişti. Onun dışında sıkıntı yok, endişeye mahal yok, hiç kuşkulanmayın, endişelenmeyin. Öyle bir sıkıntı yok."