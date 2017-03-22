Denizbank'tan yuan atılımı

Denizbank, 'Dış Ticaret Seferberliği' kapsamında yerel paraların kullanımı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğinde, reel sektöre Çin yuanı cinsinden ilk reeskont kredisini kullandıran banka oldu. Söz konusu kredi imkânı Çin'le ticaret yapan Türk reel sektör firmalarına kullandırılacak.

Çin yuanı gibi yerel para birimleri ile ticaret reel sektörün işlem maliyetlerini düşürme, karşı tarafla pazarlık gücünü artırma ve ilgili ülkeler arasındaki ticaretin hızla artmasını sağlama gibi nedenlerle stratejik önem taşıyor.

Sıradaki hedef Rusya

Fortune Türkiye'de yer alan habere göre, dün hayata geçirilen bu imkânın yuan kur riskinden korunma (hedging) mekanizmaları ile eş zamanlı olarak piyasaya sunulduğuna dikkati çeken DenizBank Hazine ve Finansal Kurumlar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, "Yuan cinsinden ve Shanghay Libor oranlarına endeksli olarak sağlanan TCMB Yuan Reeskont kredi imkânı, Çin'le ticaret yapan reel sektör firmalarımıza kullandırılacaktır" dedi.

Böcügöz, Çin ile ticarette gelinen bu önemli noktanın diğer ülkeler için de örnek olmasını beklediklerini ve 2023 yılına kadar karşılıklı 100 milyar dolar dış ticaret hacmi hedeflenen Rusya ile yapılan çalışmaların da bu anlamda öncelikli bir yer tuttuğunu ifade etti.



DenizBank Genel Müdür Yardımcısı Böcügöz, iki ülke merkez bankaları arasında imzalanacak bir ruble/TL para takası anlaşmasının ve ruble cinsinden TCMB reeskont kredi imkânı sağlanmasının bu sürece ciddi ivme vermesini beklediklerini söyledi.

Yerel para neden önemli?



2008 yılında yaşanan küresel finansal krizle birlikte döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmalar nedeniyle yerel para birimleri ile ticaret, gelişen ekonomiler başta olmak üzere dünya genelinde önem taşıyan bir noktaya geldi.

Yerel para birimleri ile ticaret Türkiye'de de ilk etapta beklendiği ölçüde hızlı ilerlememesine rağmen, 2016 yılının son çeyreğinde Rusya ve Türkiye'nin karşılıklı attığı adımlar ve 30 Kasım 2016 tarihinde TCMB'nin Çin Merkez Bankası ile gerçekleştirdiği ilk para takasıyla, yeni bir aşamaya taşındı.



Tüm bu gelişmelerin reel sektör açısından önemini arttıran adım ise TCMB‘nin ticari bankalar aracılığı ile Çin yuanı cinsinden sağladığı reeskont kredisi imkânı oldu.



