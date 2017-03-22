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Ekonomi

Bloomberg: Türkiye Meksika'nın ardından en cazip 2. gelişen piyasa

On gelişen piyasa üzerinde yapılan analizlere göre en az cazip olan ise Hindistan

22 Mart 2017 13:12

Büyüme, faiz getirisi, hisse senedi değerlemeleri dahil Bloomberg tarafından analiz edilen bir seri kritere göre Türkiye, on gelişen piyasa arasında Meksika'nın ardından yatırımcılar için en cazip ikinci ülke oluyor. Verilere göre Meksika, yatırımcılar için en cazip gelişen piyasa olurken, Hindistan ise az cazip piyasa oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'yı sert bir dille eleştirmesi ardından kasım ayındaki seçimlerden zaferle çıkmasıyla birlikte peso gerilemiş ve Meksika tahvil faizleri yükselmişti. Tahvil faizlerindeki bir miktar toparlanmaya karşın hala ABD seçimleri öncesindeki seviyelerden yaklaşık yüzde 1 yukarıda bulunuyor. Reel efektif kuru 21 yılın en düşüğüne yakın seyreden peso, ihracatçıların görünümünü destekliyor.

Tokyo'da Asset Management One Co. fon yöneticisi Akira Takei, “Hem Meksika parası hem de tahvilleri çok fazla satış gördü” dedi. Takei, doların zayıflayacağı beklentisinin kendisini portföyünde takip ettiği göstergelerin işaret ettiğinden daha fazla peso ve Meksika hazine tahvili tutmaya ikna ettiğini belirtti.

Analistler dördüncü çeyrek peso tahminini şubat ayından beri yaklaşık yüzde 5 artırarak 20.50 seviyesine yükseltti.

Hindistan ise görece pahalı hisse senetleri, tahvilleri ve parası nedeniyle yatırımcılar için en az cazip olan gelişen piyasa oldu. Hindistan NSE Nifty 50 Endeksi geçtiğimiz hafta, Başbakan Narendra Modi'nin partisinin seçim zaferinin ardından bir dizi reformu hızlandıracağına yönelik iyimserliğin etkisiyle rekor seviyeye tırmandı ve Sensex iki yılın zirvesine tırmandı.

Singapur'da NatWest Markets ekonomisti Vaninder Singh, Hindistan'ın mevcut durumda yatırımcılar için uygun olmadığını düşünüyor. Singh, “Hisse senedi piyasasında, ve dolayısyıla rupide düzeltme görmemiz gerekiyor” dedi.

Bloomberg analizinin içerdeği on ülke JPMorgan Chase & Co.'nun Gelişen Piyasa Paraları Endeksi'nden alınmış. Söz konusu ülkelerin arasında Türkiye'de bulunuyor.

Sıralamaya konu olan kriterler şu şekilde: GSYİH(2017), cari açık/GSYİH(2017), gösterge hisse senedi endeksinde fiyat/kazanç rasyosu, 10 yıl vadeli tahvillerin faiz getirisi, reel efektif Döviz kuru, ima edilen kur volatilitesi, kredi derelendirme kuruluşlarının ülke notu.

Söz konusu kriterlere göre Türkiye, on gelişen piyasa arasında Meksika'nın ardından yatırımcılar için en cazip ikinci ülke oluyor.

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