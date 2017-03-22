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Ekonomi

Nordea Bank: Türk Lirası referandumun hemen ardından baskı altında kalacak

"Fakat faizler TL'nin kademeli olarak güçlenmesi için yeteri kadar yüksek"

22 Mart 2017 12:47

Danimarka merkezli çok uluslu yatırım bankası Nordea analisti Anders Svendsen, 21 Mart tarihli bir raporunda Türk Lirası'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

BloombergHT'de yer alan habere göre Svendsen'in raporunda, siyasi risklerin arttığı ve Türk Lirası'nın anayasa referandumuna doğru ve hemen ardından büyük bir ihtimalle baskı altında kalacağı belirtildi.

Raporda, “Fakat, TL'nin bu yıl kademeli olarak güçlenmesi için faizlerin yeteri kadar yüksek olduğunu düşünüyoruz” ifadesi yer aldı.

Dolar/TL , TSİ 09:25'te yatay seyrederek 3.6350 seviyesinden işlem gördü.

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