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Ekonomi

Japonya Merkez Bankası Başkanı: G-20'nin korumacılığı desteklemeye yöneldiğini düşünmüyorum

G-20, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve AB Komisyonu'ndan oluşuyor

22 Mart 2017 13:55

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda G-20'ye, BOJ'un güçlü genişlemeye devam edeceği söylediğini belirtti.

BOJ'un genişlemesinin enflasyon hedefine ulaşmak için olduğunu ifade eden Kuroda, BOJ'un genişlemeci niyetinin G-20 'de anlaşıldığının altını çizdi.

G-20'nin korumacılığı desteklemeye yöneldiğini düşünmediğini belirten Kuroda, G-20 ulusları arasında BOJ'un genişlemesine ilişkin endişe olmadığını ifade etti.

G-20 nedir?

Daha çok İngilizce Group of 20 (20 Grubu) kavramının kısaltması olan G-20 adıyla bilinen 20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan (AB) oluşuyor. 

G20 ülkelerini; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa,Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor.

G20'ye üye 19 ülkenin hepsinin milli geliri dünyada ilk 31'de yer alıyor. İspanya, İsviçre, Norveç, İran, Tayvan ve Venezüella ekonomik olarak bazı üyelerden daha büyük olmalarına rağmen G20'de bulunmuyor. Birçok Avrupa Birliği ülkesi de, G20'de bağımsız olarak değil sadece AB Komisyonu olarak temsil ediliyor.

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