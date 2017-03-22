Borsa İstanbul'da sertifikalı gayrimenkul satışı 5 Nisan'da başlıyor

Hükümet ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar için Gayrimenkul Sertifikası uygulamasını başlattı. TOKİ öncülüğünde, 5 Nisan’da Borsa İstanbul'da başlayacak ve gayrimenkul sertifikası ile proje satışı gerçekleştirecek olan müteahhitler, yatırımcının elindeki paraya göre evden hisse satışı yapacak. Proje bitiminde ise yatırımcı evde bulunan hissesini satabilecek ya da üzerine ekleyerek ev sahibi olabilecek. Yeni düzenlemeye göre, ihraçtan gelecek para müteahhide parça parça ödenecek. Böylece projenin yarım kalma ihtimali önlenecek.

"Gayrimenkul sertifikasında 10 firma daha sırada"

Vakıf Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Kemal Şahin, "Gayrimenkul sertifikası sayesinde, konut daha uygun fiyatlara mal edileceğini ve yatırımcılar daha uygun fiyatla konut alabileceğini belirtti. Makro İnşaat’ın Başakşehir’deki projesinin ilk etapta satışa konu olacağını söyleyen Şahin, bu firma dışında 10 firma daha sertifikalı satış için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Sertifikalı satışın yapılacağı ilk proje olan Makro İnşaat’ın "Park Mavera 3" projesinde 29-30- 31 Mart tarihleri arasında talep toplama sürecinin ardından 5 Nisan’dan itibaren Borsa’da satışlar başlayacak. Gayrimenkul şirketleri tarafında ilginin oldukça yoğun olduğu belirtiliyor, sektör temsilcileri 10 firmanın sertifikayla konut satışı için sırada olduğunu belirtiyor.

Gayrimenkul Sertifikası Nedir? Nasıl Alınır?

Dünya'dan Leyla İlhan'ın haberine göre, Vakıf Yatırım, TOKİ, SPK ve Borsa İstanbul’un birlikte geliştirdiği gayrimenkul sertifikası konusunda basın toplantısı düzenleyen Vakıf Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Kemal Şahin, “Talep toplamaya ciddi bir ilgi söz konusu. Türkiye’nin her bölgesinden talep alıyoruz. Ayrıca yabancılardan ciddi bir geri dönüş almaya başladık” diye konuştu.

Şahin, özellikle körfez bölgesinden Türkiye’de yatırım yapmak isteyen gayrimenkul fonları için sertifikalı satışın doğru bir model olacağını söyledi. Makro İnşaat’ın Başakşehir’deki projesinin ilk etapta satışa konu olacağını anlatan Şahin, bu firma dışında 10 firmanın daha sertifikalı satış için başvuruda bulunduğunu, onlarla görüşme halinde olduklarını aktardı. Bu firmaların İstanbul’un merkezi noktalarındaki projeleri için başvuru yaptığını belirten Şahin, “Park Mavera 3 projesinin yapıldığı Kayaşehir bölgesi, markalı projelerin hayata geçtiği bir bölge ve 3. Havalimanı’na çok yakın bir konumda” dedi.

"Satış ofisinden yüzde 20 daha ucuza"

Kemal Şahin, sertifikaya konu olan bir dairenin satış ofisine göre daha ucuza satılacağını, bunun için bazı maliyetleri üzerlerine aldıklarını ifade ederek, “Böylece satış ofisine göre yüzde 20 daha ucuza satılabilecek” dedi.

Sertifikalı satışta konu olan projedeki gelişmelerin Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirileceğini söyleyen Şahin, “İnşaat maliyetlerinin düşürülmesinden ekonomideki kayıtdışılığın azaltılması, sermaye piyasasının gayrimenkule yatırım yapma imkanı bulması, tasarrufun teşvik edilmesi gibi bir çok sebeple faydalı bir ürün olan gayrimenkul sertifikası aynı zamanda faizsiz bir yatırım aracı olma özelliği de taşıyor. Özellikle Körfez fonlarının TL cinsinden yatırım yapabilmeleri için çok uygun gözüküyor” diye konuştu.

"Projelerde haciz olmayacak"

Bu sistemle insanların gayrimenkule yatırım yapmanın yeni bir yolunu göstermiş olduklarını söyleyen Şahin, sertifikalı alım satımın vergiye tabi olmayacağını da aktardı. Bu sistemde vatandaşın bütçesi kadar yatırım yapabildiğini, kendi gelirine göre kafasında bir ödeme planı oluşturabileceğini ifade eden Kemal Şahin, şöyle konuştu: “Borsadan alım yaparak sertifika biriktirilebilir. Paraya ihtiyacı olduğunda kolaylıkla borsada satar. Tasarruf aracı olarak yatırım yapar. Evrak yok, vergi yok, beyanname yok. Sadece yeterli sertifikayı biriktirerek ev almak isteyenler tapu devrinde yüzde 1 KDV ve tapu harcı ödeyecek. Sertifika talebi çok kolay, konsorsiyum üyesi aracı kurum ve bankaların tüm şubelerinden 29-30-31 Mart tarihlerinde talepte bulunmak mümkün. Borsada alım satım çok kolay. Dileyenler akıllı telefonuna ilgili uygulamayı indirerek mobil telefondan alım satım yapabilir.” Şahin, bu sistemde özel sektöre firmalarına olası haciz durumunda sertifikaya konu olan alanlarda haciz veya ihtiyati tedbirin sözkonusu olmayacağını anlattı. Müteahhidin projeyi tamamlaması içinde sertifika satışından elde edilen gelirin tamamının bir anda müteahhide verilmeyeceğini, ilk etapta yüzde 10’luk bir ödeme yapılacağını, sonrasında inşaatın durumuna göre ödemelerin yapılacağını söyledi.

100 hisseyle 1 metrekare

Hisselerin geniş kitlelere ulaşması için 1 metrekarelik alanın fiyatının 100’e bölünerek alınabilir seviyelere indirildiğini açıklayan Kemal Şahin, “Böylece 100 sertifika alarak 1 metrekare alabilir. Örneğin 15 bin sertifika toplayan biri 22 numaralı daireyi alabilir seviyeye geldiğinde, burada başvuru sırası belirleyici olacak. İlk başvuruyu yapan daire sahibi olabilecek” açıklamasını yaptı.