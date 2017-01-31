Deniz Ülke Arıboğan: "Evet" diyen rektörler disiplin suçu işliyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Oxford Üniversitesi CRIC öğretim üyesi Prof. Deniz Ülke Arıboğan, rektörlerin referandumda "Evet" diyeceklerini açıklamasına tepki gösterdi. Arıboğan, "Rektör kimlikleriyle siyasi açıklama yapamazlar. Yönetmeliğe göre disiplin suçudur" dedi.

Anayasa değişikliği referandumu öncesinde sosyal medyada başlatılan ‘evet' kampanyasına siyasiler, sporcular, şarkıcılar ve kaymakamların ardından rektörler de katıldı. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, eski Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Arıboğan, rektörlerin oyunun rengini açıklamasına tepki gösterdi.

"Yönetmeliğe aykırı”

Arıboğan bu açıklamanın yönetmeliğe aykırı olduğunu söyleyerek, siyasi kampanyaya katılmalarının disiplin suçu olduğunun altını çizdi. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Arıboğan, sosyal medyada şu ifadeleri kullandı:

“Konuşmamalrı gerekir”

“Rektörlerin kampanyaları yanlıştır ve yönetmeliğe göre disiplin suçudur. Onlar kurumu temsil ediyor. Bütün üniversitenin aynı fikirde olduğu iddiasıyla bu açıklama yapılıyorsa ‘oranın bir üniversite olmadığını' rahatlıkla söyleyebiliriz. Rektörler güncel siyasetten uzak kalmalı. Bu ise düpedüz güncel kampanyadır. Rektörün makamını işgal ettiği sürece konuşmaması gerekir.”