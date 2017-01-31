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Evet mi, hayır mı: Matematik profesörü Ali Nesin'den referandum tahminleri

Ali Nesin referandumda 'Evet' çıkma ihtimalinin matematiksel formülünü paylaştı

31 Ocak 2017 01:38

Matematik Profesörü Ali Nesin, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği için yapılacak referandum öncesi yaptığı olasılık hesabıyla 'Evet' çıkmasının mümkün olmadığını savundu. 

Referandumda 'Evet' çıkma ihtimaline dair bir istatistik oluşturan Ali Nesin, Facebook hesabından “RTE < 2x AKP/3 < 2x%49,5/3= %33 olduğundan ve MHP’nin gücü arayı kapatmaya yetmeyeceğinden, evet çıkması mümkün değildir” paylaşımında bulundu.

Ali Nesin'in paylaştığı tablo

Nesin'in AKP'nin yüzde 49,5 potansiyel oyu olduğu varsayımı üzerinden oluşturduğu tabloya göre,  AKP'lilerin 3'te 2'si referandumda evet oyu kullansa bile bu toplamda yüzde 33'lük bir evet oyu oluşacak, MHP'den yüzde 17'lik bir destek gelmeyecek yolundaki tahmini nedeniyle de referandumda 'evet'lerin kazanma ihtimali olmayacağını öne sürdü. İhtimal hesaplarının yer aldığı bir grafik de paylaşan Ali Nesin yalnızca AKP'lilerin 14'te 13'ünün 'evet' demesi halinde refaradumda evet çıkabileceğini ancak AKP'de de böyle bir oranın yakalanamayacağını savundu.

 

 

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