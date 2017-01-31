YSK İl Müdürü’nden “Kılıçdaroğlu’nun başı için evet!” paylaşımı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun kişisel Facebook hesabında “Kılıçdaroğlu’nun başı için evet” yazılı bir mesaj paylaştı.

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel de yapılan paylaşıma, Twitter hesabında şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Malatya'dan bir vatandaş 'Kılıçdaroğlu'nun başı için' evet diyeceğini söylüyor. Bu neyin öfkesi, nasıl bir kin, nasıl bir kana susamışlık?

"Daha acı ve vahim olanı ise; YSK Malatya İl Seçim Müdürü'nün bu paylaşımı sayfasına taşıması nefrete ortak olması."

Gürsel Dursun'un sosyal medyada Mehmet Ali Köroğlu isimli kişiden alıntılayarak yaptığı paylaşımı şu şekilde: