T24 LogoT24 Logo
Gündem

YSK İl Müdürü’nden “Kılıçdaroğlu’nun başı için evet!” paylaşımı!

"Bu neyin öfkesi, nasıl bir kin, nasıl bir kana susamışlık?"

31 Ocak 2017 00:56

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun kişisel Facebook hesabında “Kılıçdaroğlu’nun başı için evet” yazılı bir mesaj paylaştı.

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel de yapılan paylaşıma, Twitter hesabında şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Malatya'dan bir vatandaş 'Kılıçdaroğlu'nun başı için' evet diyeceğini söylüyor. Bu neyin öfkesi, nasıl bir kin, nasıl bir kana susamışlık?

"Daha acı ve vahim olanı ise; YSK Malatya İl Seçim Müdürü'nün bu paylaşımı sayfasına taşıması nefrete ortak olması."

Gürsel Dursun'un sosyal medyada Mehmet Ali Köroğlu isimli kişiden alıntılayarak yaptığı paylaşımı şu şekilde:

 

ETİKETLER

Gürsel Dursunkemal kılıçdaroğluyskmalatya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24