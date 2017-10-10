Deniz Seki umreye gidiyor

İlk defa Umre ziyareti yapacak olan şarkıcı Deniz Seki, beraberinde arkadaşlarını da Suudi Arabistan'a götürecek.

HaberTürk’ten Gökhan Artan'ın haberine göre, 30 Ekim'de Suudi Arabistan'a uçacak olan Deniz Seki, Mekke'de ve Medine'de ikişer gün kalacak.

Seki ve arkadaşları Mekke'de Kâbe, Medine'de ise Ravza-i Mutahhara manzaralı 5 yıldızlı otellerde konaklayacak. Seki, tur şirketi tarafından görevlendirilen hoca ile özel umre turu yapacak.

Deniz Seki hapis cezası onanmadan önce katıldığı bir ödül töreninde basın mensuplarına açıklamada bulunmuş ve zor günleri atlatmak adına umre’ye gitme kararı aldığını açıklamıştı. Ancak yargıya başvurmasına rağmen hakkında verilen hapis kararı bozulmayan Seki tutuklanmıştı. Seki, 2.5 yıl yattığı Bakırköy Kadın Cezaevi'nden haziran ayında çıkmıştı.