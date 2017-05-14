Deniz Seki, cezaevinden çıkmadan servet kazandı

Cezaevinden 5 Haziran'da çıkacak olan Deniz Seki şimdiden 20 konserlik bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmayla Seki'nin kasasına tam 2.4 milyon TL girdi.

Posta’nın haberine göre, 2.5 yıldır yattığı Bakırköy Kadın cezaevi'nden 5 Haziran'da çıkacak olan popçu Deniz Seki şimdiden 20 konserlik bir anlaşma yaptı. 5 Haziran'da 2.5 yıldır yattığı Bakırköy Kadın Cezaevi'nden çıkacak olan Deniz Seki 'Kirli Kedi' adlı organizasyon şirketinden 2 ay önce teklif aldı.

Nişanlısı Faruk Salman'ın aracı olduğu teklif şuydu:

''Cezaevinden çıktıktan sonra vereceğiniz konserleri organize etmek istiyoruz. Şimdiden 20 konserlik bir anlaşma yapalım. Fiyatı siz belirleyin, kabul edeceğiz.''

Deniz Seki ile kendisini her hafta ziyaret eden nişanlısı Faruk Salman konser başına 120 bin TL istedi.

Organizasyon şirketi rakamı kabul etti. 20 konserin parası 2 milyon 400 bin lirayı peşin olarak popçunun hesabına yatırdı.

Deniz Seki'ye konserin yanısıra AVM'lerde söyleşi, reklam, dizi ve sinema teklifi yağıyor.

Faruk Salman ''Deniz cezaevinden çıktıktan sonra on gün tatile gideceğiz. Dönüşte hepsini değerlendireceğiz'' dedi.