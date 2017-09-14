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Deniz Seki hastane ziyaretlerinin sebebini açıkladı

Ünlü şarkıcı, son zamanlarda sıklıkla hastaneye gidiyordu

14 Eylül 2017 15:15

Hastane ziyaretleri merak konusu olan Deniz Seki, sosyal medya hesabından annesi ile paylaştığı fotoğrafın altına, "Merak eden herkese teşekkür ederim. Benim için değil annem için hastaneye gidip geliyoruz. Annemin ameliyat olması gerekiyor" diyerek açıklık getirdi.

Şarkıcı Deniz Seki, hastane ziyaretlerine açıklık getirdi. Seki, sosyal medya hesabından hayranlarının endişelerini gidermek için paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, son zamanlarda gerçekleştirdiği Hastane ziyaretlerinin sebebini annesiyle çekilmiş bir fotoğraf üzerinden açıkladı.

Seki’nin açıklaması şöyle:

"Merak eden herkese teşekkür ederim. Benim için değil annem için hastaneye gidip geliyoruz. Annemin ameliyat olması gerekiyor. Ama biliyorsunuz ben yokken 2 defa büyük ameliyat geçirdi şimdi onunla ilgileniyorum. Analı kızlı başbaşa vakit geçiriyoruz. Allah başta benim annem olmak üzere tüm annelere sağlık ve uzun ömürler versin. Anneciğime güzel dualarınızı yollarsanız çok mutlu olurum."

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