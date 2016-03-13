Deniz Seki, koğuş arkadaşlarıyla örgü kampanyasına destek verdi

Hürriyet Kelebek ve Nako işbirliğiyle hayata geçirilen “Gönül Örgüsü” projesine son olarak Deniz Seki ve koğuş arkadaşlarından destek geldi. Deniz Seki, cezaevinin atölyesinde ördükleri atkı, bere ve kazakları, duygusal bir notla Hürriyet binasına ulaştırdı. Deniz Seki, "Gönül Örgüsü adı altında başlattığınız sosyal sorumluluk projenize, sizden uzak ve ayrı kalmak zorunda olduğumuz köşemizden dahil olmak istedik" dedi.

Deniz Seki, koğuş arkadaşlarıyla birlikte ördükleri kıyafetleri, Hürriyet’e teslim etmesi için radyocu Mehmet Akbay’a verdi.

Deniz Seki, beyaz bir kağıda Hürriyet ve Kelebek’in logosunu çizdikten sonra duygusal bir mektup yazdı. Ünlü sanatçı mektubunda, örgü projesine destek olanlara selam yolladı.

Deniz Seki, yazdığı mektupta şunları söyledi:

Gönül Örgüsü adı altında başlattığınız sosyal sorumluluk projenize, sizden uzak ve ayrı kalmak zorunda olduğumuz köşemizden dahil olmak istedik.

İhtiyacı olan çocuklar, el emeği göz nuru, içi sevgi dolu bu hediyelere kim bilir nasıl da sevinecekler. Bu anlamlı projeye destek olan herkese, tüm sanatçı dostlarıma sonsuz sevgilerimi sunuyor, Hürriyet Kelebek ailesini de tüm samimiyetimle kucaklıyorum.