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Hüsnü Şenlendirici'den Deniz Seki açıklaması: Artık yeter, üzgünüm!

Deniz Seki, "Birkaçı hariç cezaevindeki kadınların başına gelenler hep yanlış adam sevmelerinden kaynaklı" demişti

10 Şubat 2016 10:34

Uyuşturucu ticareti yapmaktan 16 aydır Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hapis yatan Deniz Seki’nin, "Birkaçı hariç cezaevindeki kadınların başına gelenler hep yanlış adam sevmelerinden kaynaklı" ifadelerine Hüsnü Şenlendirici'den tepki geldi. Şenlendirici, "Artık yeter, onun için üzgünüm"

Radikal'de yer alan habere göre; Hindistan'da bulunan Şenlendirici, Seki’nin hapiste yaşadıklarını yazdığı ‘Deniz’in Dibi’ adlı kitabındaki satırlar hakkında şöyle konuştu: “Artık yeter, ben de bıktım. Onun için üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Yine de Deniz’in canı sağolsun...”

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