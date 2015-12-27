Uyuşturucu ticaretinden hapis yatan Deniz Seki’ye özel beste odası

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilen şarkıcı Deniz Seki’ye haftada bir kez kullanabileceği özel bir oda tahsis edildi. Seki, bu odada beste yapıyor.

Hürriyet’ten Zelal Özalp’in haberine göre Seki, 13 aydır tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda sanat faaliyetlerine devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Sezen Aksu’nun yolladığı duygu yüklü mektubun ardından hapishanede şarkı sözü yazmaya başlayan Seki için özel bir oda tahsis edildi.

Ünlü şarkıcıya bestelerini rahat yapması için haftada bir kereye mahsus tek başına kalabileceği bir oda ve ekipman verildi. Seki, hapishane çıkışı yeni besteleriyle hayranlarına sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

Diziye konuk oyuncu

Cezaevinde bulunan şarkıcı Deniz Seki, Atv'de yayınlanan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin cezaevinde yapılan 14'üncü bölümünde konuk oyuncu oldu. Dünyada ilk defa, ünlü bir mahkûm cezaevindeyken bir dizide rol aldı. Dizinin sahneleri Seki'nin kaldığı Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çekildi. Seki, dizide Meryem Çakırbeyli rolünü canlandıran Deniz Çakır'ın koğuş arkadaşı olarak izleyenlerin karşısına geçti. Seki, cezaevinde yazıp bestelediği şarkıyı da ilk kez dizide seslendirecek.