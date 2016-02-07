Deniz Seki: Ben aslında Kızılmaske'yim

Cezaevinde yazdığı 'Deniz'in Dibi' isimli kitabını 14 Şubat'ta çıkarmaya hazırlanan Deniz Seki "10 kaplan gücündeyiz. Ben aslında Kızılmaske'yim" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Deniz Seki, 'Deniz'in Dibi' isimli kitabıyla 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 15 aydır Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanatçı, son olarak ATV'nin 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı dizisinde bir ilki gerçekleştirerek cezaevinde ekranlara çıkmıştı.

Ünlü sanatçının cezaevi anılarını kaleme aldığı 'Deniz'in Dibi' isimli kitabı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde piyasaya çıkacak. Ünlü sanatçının kardeşi Serkan Seki, Instagram hesabından paylaştığı haberde; kitabın kapağının yanı sıra Deniz Seki'nin bir açıklamasına da yer verdi. Sanatçı hayranlarına şöyle seslendi: "Birlikte olduktan, birbirimize güvendikten sonra hepimiz 10 kaplan gücündeyiz. İtiraf ediyorum; ben aslında Kızılmaske'yim. Süper kahramanlığı bırakmış değilim. İsteseniz de emekli olamıyorsunuz. Yorucu ama heyecanlı bir iş. Sigortası yok ama ne yapalım... Buradayım diye size yardım edemem sanmayın. Mesela 'Fantom Deniz' diye seslenin, ben gelir bulurum sizi. Belki de bir şarkım koşar imdadınıza..."