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Deniz Baykal: Kaset komplosu soruşturmasında ifadeler avukatıma verilirse olayı çözerim

"Başbakan'ın ofisine dinleme cihazı koyan ekipten de birileri olabilir"

04 Ağustos 2016 11:23

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 120 kişi hakkında gözaltı kararı verilen kaset komplosuna yönelik soruşturmaya ilişkin olarak, daha önceki soruşturmada dosyanın avukatına verilmediğini, gizli olduğunun söylendiğini anımsatarak, “Eğer” diyor, “daha once alınanlar ve bu kez alınacak olan ifadeler avukatıma verilirse, ben okuduğunda anlarım ve olayı çözerim" dedi.

"Bu komployu tatbik edenler var, bir de talimatı verenler" diyen Baykal, "Başbakan’ın ofisine dinleme cihazı koyan ekipten de birileri olabilir. İnşallah bu kez ciddidir" ifadesini kullandı.

Baykal'ın açıklamalarını Hürriyet'teki köşesine taşıyan Fikret Bila'nın yazısından bazı bölümler şöyle:

Komployla ilgili olarak yapılan yeni gözaltılar ve ortaya çıkan yeni bilgiler konusunda Deniz Baykal ne düşünüyor?

Kuşkusuz Baykal gelişmeleri titizlikle takip ediyor.

Dünkü sohbetimizde şu vurguyu yaptı:

“Bu komployu tatbik edenler var, bir de talimatı verenler. Önemli olan bu komplonun iki boyutuyla aydınlatılmasıdır. Sadece tatbik edenlerin ortaya çıkarılması yetmez. Tatbik edenler güvenlik, istihbarat görevlileri olabilir. Başbakan’ın ofisine dinleme cihazı koyan ekipten de birileri olabilir. Bunlar olabilir. Ama daha önemlisi; bu komplo için talimatı veren kimdir ve kimlerdir, sorusuna yanıt bulunmasıdır. Bu boyutu çok önemli.”

Baykal, daha önce bu olayla ilgili olarak yakalandığı belirtilen kişilerden ciddi bir sonuç çıkmadığını anımsatıyor. “İnşallah bu kez ciddidir” diyor.

Baykal, daha önceki soruşturmada dosyanın avukatına verilmediğini, gizli olduğunun söylendiğini anımsatıyor. “Eğer” diyor, “daha once alınanlar ve bu kez alınacak olan ifadeler avukatıma verilirse, ben okuduğunda anlarım ve olayı çözerim.”

Komplonun siyasi bir komplo olduğunu vurgulayan Baykal’ın yanıt aradığı soruları şöyle sıralayabilirim:

Böyle bir komploya bir şube müdürü ve amiri karar veremeyeceğine göre nereden talimat almışlardır ve talimatı verenler kimlerdir?

Kime veya kimlere rapor vermişler, kimlere servis etmişlerdir?

Komplonun siyasi amacı nedir?

Baykal, kompoluyu tatbik edenlerin yakalanmasının çok önemli ve olumlu bir gelişme olduğunu ve kararı verenlerin ortaya çıkarılmasını beklediğini vurguluyor.

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