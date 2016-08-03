Baykal kasedi operasyonunda dikkat çeken isimler: Ali Fuat Yılmazer, Recep Güven, Ömer Altıparmak...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nin emriyle, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve bazı eski MHP milletvekillerine ait olduğu ileri sürülen görüntülerle ilgili 34 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 'FETÖ'nün emniyet imamı' olduğu söylenen Osman Hilmi Özdil (Kozanlı Ömer), tutuklu bulunan İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven, eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak’ın da olduğu öğrenildi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli savcı, kaset komplosu soruşturma kapsamında şüpheli bulunan 170 kişiden 89’u hakkında gözaltı kararı çıkardı. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı’nın koordinesinde yapılan operasyonlarda çoğu eskiden İstihbarat Daire Başkanlığı’nda görevli 34 polis, kaset komplosunun yapıldığı evlerin kapılarını açtığı iddia edilen bir çilingir ile o dönem destek alınan ve bugün marangoz olarak görev yapan bir kişi olmak üzere 36 kişi gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheli ise adreslerinde bulunamadı. Çoğu paralel yapı bağlantısıyla emniyetle ilişkileri kesilen şüphelilerden bazılarının yurt dışında oldukları belirlendi.

Aralarında bazı siyasetçilerin de bulunduğu 50 kişi için ise ifadelerinin alınması için talimat çıkarıldı. Yine soruşturmada şüpheli olarak bulunan çoğu polis 31 kişinin, diğer paralel soruşturmalarından tutuklu oldukları öğrenildi. İstihbarat Dairesi’nde görevli polislerin bazılarının darbe girişiminden sonra tutuklandıkları belirlendi.

Çilingirle gelmişler

Kaset komplosunda yürütülen soruşturmada şüpheliler arasında 'FETÖ'nün emniyet imamı' olduğu iddia edilen Osman Hilmi Özdil, tutuklu bulunan İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven, eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak’ın da olduğu öğrenildi.

Komplonun emniyet istihbarat dairesinde kurulduğu, istihbaratçı polislerin çilingirle açtıkları evlere televizyonlar, çiçek saksıları ile giysi dolabına monte ettikleri gizli kameralarla kayıt yaptıkları iddia edildi. Şüpheliler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde ofisine ve Başbakanlık’a böcek koyan polislerin de olduğu belirlendi.

Koltuğu bırakmıştı

Kaset komplosunun ardından Deniz Baykal, 1010 yılında CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa etmişti. 2011 seçimlerinden hemen önce de MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “beyin takımı”nı oluşturan isimlerden genel başkan yardımcıları Bülent Didinmez, Mehmet Ekici, Deniz Bölükbaşı, Osman Çakır, Ümit Şafak ile Genel Sekreter Cihan Paçacı, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Taytak ve eski İstanbul İl Başkanı İhsan Barutçu, komplo nedeniyle görevlerinden ayrılmıştı. Bu kişilerden sadece İhsan Barutçu, adaylıktan çekilmeyerek milletvekili seçilmişti.