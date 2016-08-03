T24 LogoT24 Logo
Politika

Baykal kasedi operasyonunda dikkat çeken isimler: Ali Fuat Yılmazer, Recep Güven, Ömer Altıparmak...

Baykal ve MHP'lilere ait olduğu ileri sürülen görüntülerle ilgili 34 kişi gözaltına alındı

03 Ağustos 2016 12:24

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nin emriyle, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve bazı eski MHP milletvekillerine ait olduğu ileri sürülen görüntülerle ilgili 34 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 'FETÖ'nün emniyet imamı' olduğu söylenen Osman Hilmi Özdil (Kozanlı Ömer), tutuklu bulunan İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven, eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak’ın da olduğu öğrenildi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli savcı, kaset komplosu soruşturma kapsamında şüpheli bulunan 170 kişiden 89’u hakkında gözaltı kararı çıkardı. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı’nın koordinesinde yapılan operasyonlarda çoğu eskiden İstihbarat Daire Başkanlığı’nda görevli 34 polis, kaset komplosunun yapıldığı evlerin kapılarını açtığı iddia edilen bir çilingir ile o dönem destek alınan ve bugün marangoz olarak görev yapan bir kişi olmak üzere 36 kişi gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheli ise adreslerinde bulunamadı. Çoğu paralel yapı bağlantısıyla emniyetle ilişkileri kesilen şüphelilerden bazılarının yurt dışında oldukları belirlendi. 

Aralarında bazı siyasetçilerin de bulunduğu 50 kişi için ise ifadelerinin alınması için talimat çıkarıldı. Yine soruşturmada şüpheli olarak bulunan çoğu polis 31 kişinin, diğer paralel soruşturmalarından tutuklu oldukları öğrenildi. İstihbarat Dairesi’nde görevli polislerin bazılarının darbe girişiminden sonra tutuklandıkları belirlendi. 

 

Çilingirle gelmişler

 

Kaset komplosunda yürütülen soruşturmada şüpheliler arasında 'FETÖ'nün emniyet imamı' olduğu iddia edilen Osman Hilmi Özdil, tutuklu bulunan İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven, eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak’ın da olduğu öğrenildi.

Komplonun emniyet istihbarat dairesinde kurulduğu, istihbaratçı polislerin çilingirle açtıkları evlere televizyonlar, çiçek saksıları ile giysi dolabına monte ettikleri gizli kameralarla kayıt yaptıkları iddia edildi. Şüpheliler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde ofisine ve Başbakanlık’a böcek koyan polislerin de olduğu belirlendi.  

 

Koltuğu bırakmıştı

 

Kaset komplosunun ardından Deniz Baykal, 1010 yılında CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa etmişti. 2011 seçimlerinden hemen önce de MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “beyin takımı”nı oluşturan isimlerden genel başkan yardımcıları Bülent Didinmez, Mehmet Ekici, Deniz Bölükbaşı, Osman Çakır, Ümit Şafak ile Genel Sekreter Cihan Paçacı, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Taytak ve eski İstanbul İl Başkanı İhsan Barutçu, komplo nedeniyle görevlerinden ayrılmıştı. Bu kişilerden sadece İhsan Barutçu, adaylıktan çekilmeyerek milletvekili seçilmişti.

ETİKETLER

Deniz BaykalOsman Hilmi ÖzdilAli Fuat YılmazerRecep GüvenÖmer Altıparmak

İlgili Haberler

CHP’li Özel: ‘Baykal kasedi’ni hangi genel başkan izlediyse namussuzdur, şerefsizdir!

"Erdoğan, yakın gözlüklerini takıp 'servis edin' demiş, bunu cümle âlem biliyor"

Deniz Baykal ve MHP'lilere kaset komplosuyla ilgili 120 gözaltı kararı!

Operasyon, Ankara merkezli olarak yürütülüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24