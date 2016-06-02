CHP’li Özel: ‘Baykal kasedi’ni hangi genel başkan izlediyse namussuzdur, şerefsizdir!

TBMM Genel Kurulu’nda HDP’nin Gezi eylemlerine ilişkin önerisi üzerindeki görüşmeler AKP ile CHP arasında ‘kaset’ tartışmalarına neden oldu. AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Kabataş olaylarını hatırlatan CHP’lilere, “Şimdi, ben de başka bir hadiseyi hatırlatmak istiyorum. Sayın Baykal'la ilgili bir kaset komplosu o gündür bu gündür tartışılıyor” deyince Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tayyar’ın iki hafta önce özür dilemesine neden olan konuşmasına dikkat çekerek, “Sayın Baykal, bu beyefendinin nikah şahidi. Biliyor muydunuz? Utanır insan” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “O kaseti Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediğini gördüm” sözlerini hatırlatan Özel, ”O kaseti hangi genel başkan izlediyse namussuzdur, şerefsizdir” diye konuştu.

Genel kurul tutanaklarına görüşmeler şöye yansıdı:

ŞAMİL TAYYAR (Devamla) -Şimdi, o zaman Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki: "Ben bunu izledim." Sonra konu yargıya intikal etti, "Ben hatırlamıyorum." dedi.

MUSA ÇAM (İzmir) - Cumhurbaşkanının izlediğini izlediğini söyledi, Cumhurbaşkanının izlediğini söyledi.

ŞAMİL TAYYAR (Devamla) - Bakın, "Ben hatırlamıyorum." dedi. Ben de o zaman diyorum ki: Peki o utanmıyor, siz utanmıyor musunuz ha? Siz utanmıyor musunuz? (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MUSA ÇAM (İzmir) - Utanacak olan sizsiniz, sizsiniz utanacak olan.

ŞAMİL TAYYAR (Devamla) - Dediniz ki "Gezi olaylarında saraya diz çöktürdük." Olayların gerçekleştiği, cereyan ettiği 2013 yılı Mayıs ayında Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başbakandı, şimdi nerede? Yüzde 52 oyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanından söz ediyoruz beyler, seçilmiş Cumhurbaşkanından söz ediyoruz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Şimdi, dün grup toplantısında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da dikkatlice izledim. Orada diyor ki: "Ya, bu gençler ne yaptılar? Ellerinde gitar vardı, ellerinde roman vardı, ellerinde kalem vardı." Maşallah, fizik kuralarını tersine çevirdiniz, kemanla molotof atmayı, kalemi demir bilyeye dönüştürmeyi başardınız. Sizleri tebrik ediyorum.

ŞAMİL TAYYAR (Devamla) - …Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasına tek sarılı bir yumurta düştü, "terörist" dediniz, kafasına demir bilye düşse Allah bilir ne olurdu?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Şimdi, konuşmacı çıktı buraya, daha bundan iki hafta önce Sayın Genel Başkanımız ve geçmiş Genel Başkanımız hakkında iğrenç sözler söyledi, Meclise ara verildi, arkaya gittik…

…AKP'nin grup başkan vekilleri "Tasvip etmemiz mümkün değil, söz veriyoruz özür dileyecek." dediler, açıldı… Efendim, bir de şunu da biliyoruz: Sayın Baykal bu beyefendinin nikah şahidi. Biliyor muydunuz? Utanır insan.

O gün Genel Başkan hakkında ve Sayın Baykal hakkında söylediği sözlerden dolayı özür diledi, şimdi bugün buraya çıkmış, hem nikah şahidini bir kez daha böyle bir olayla ülke gündemine getirmekten hiç utanmıyor, sıkılmıyor hem de daha sonra diyor ki: "Kemal Kılıçdaroğlu 'İzledim.' dedi." Kemal Kılıçdaroğlu "O kaseti Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediğini izledim." dedi. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Çok basit bir şey yapalım, çok basit: O kaseti hangi genel başkan izlediyse namussuzdur, şerefsizdir! Kabul mu arkadaşlar? Hadi bakalım. (CHP sıralarından alkışlar)

ŞAMİL TAYYAR (Gaziantep) - Sayın Deniz Baykal benim nikâh şahidimdir. 1989 yılında evlendiğim zaman Milliyet gazetesinde muhabir olarak çalışıyordum. 2 nikah şahidim vardı: Biri Sayın Yıldırım Akbulut, diğeri de Sayın Deniz Baykal. Bundan dolayı da her zaman gurur duydum ama bundan dolayı eğer CHP Grubu rahatsız oluyorsa ona bir şey diyemem.

ŞAMİL TAYYAR (Devamla) - Sayın Deniz Baykal bir siyaset adamıdır, bir devlet adamıdır, her zaman takdir ettiğim birisidir; Kemal Kılıçdaroğlu'yla asla mukayese bile etmem, önce onu da söyleyeyim.

Fakat, çok talihsiz bir cümle daha kurdu grup başkan vekili, dedi ki: "Bu kaseti Sayın Genel Başkanımız izlemedi, izleyeni izledi." İşte "İzleyen namussuzdur." gibi falan böyle kakofoni karışık bir cümle kurdu. Vallahi, Kemal Kılıçdaroğlu sizinle ilgili bir disiplin soruşturması başlatır mı bilmiyorum. Sizin bu kullandığınız cümleyi ben şahsen -yani rakibim de olsa- bir milletvekili olarak söylemeyi zül addederim. Siz, aslında, o karmaşık cümle içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiniz, küfür ettiniz ve bununla ilgili de CHP Grubu ne yapar bilmiyorum. Yani, bir partinin grup başkan vekili kendi partisinin genel başkanına "Bu kaseti izleyen namussuzdur." diyebilir mi, "Namussuzdur." diyebilir mi?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Şimdi, karşımızda bir tutarsızlığın içinden bir tutarlılık yaratmaya çalışan bir acziyet durumu var sadece, başka bir şey değil. Söylediğim çok net, size açıkça söylüyorum, hepimiz biliyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan yakın gözlüklerini takmış, kaseti izlemiş "Servis edin." demiş, bunu cümle âlem biliyor. (AK PARTİ sıralarından "Nereden biliyorsun?" sesleri, gürültüler) Genel Başkanımız bu görüntüyü gördüğünü söyledi. "O kasetin kendisini sizin Genel Başkanınız izlemiş." deyince "Yalan." diyorsunuz ya itirazım yok, siz haklı olabilirsiniz.

Ben diyorum ki mevzubahis iğrenç kaseti kim izlediyse eğer, eğer sizin Genel Başkanınızsa ya da bizim Genel Başkanımızsa, namussuzdur, şerefsizdir, hodri meydan. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler