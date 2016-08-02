Deniz Baykal ve MHP'lilere kaset komplosuyla ilgili 120 gözaltı kararı!

Ankara'da CHP eski genel başkanı Deniz Baykal ve bazı MHP'lilere yapılan kaset komplosuyla ilgili 120 kişi için gözaltı kararı verildi.

Ankara Başsavcılığı Deniz Baykal ve MHP'li bazı milletvekillerinin istifasına neden olan ”Kaset komplosu” olayına ilişkin soruşturma kapsamında şüphelilerden 36'sı gözaltına alındı.

Sözcü'den Asuman Karaca'nın haberine göre dosyadaki şüphelilerden 31'inin başka suçlardan tutuklu oldukları belirlendi. Savcılık ayrıca, 50 şüpheli hakkında da gözaltı yapılmaksızın ifadelerinin alınması için Emniyet'e talimat yazdı. Gözaltına alınan ve haklarında işlem yapılan zanlılar arasında polislerin de bulunduğu belirtildi.

Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Baykal'a ait olduğu ileri sürülen görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma ve 2011'de bazı isimlerin MHP'den istifasına yol açan görüntülerle ilgili soruşturma dosyaları geçen aylarda, "Özel hayatın gizliliğine yönelik eylemlerin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin şüpheler" üzerine birleştirilmişti. Savcılığın birleştirme kararında, şu ifadeler yer almıştı: "Müştekilere ait olduğu iddiaedilen ve internet ortamında yayınlanan video görüntülerini çeken, internet ortamında yayınlanan olay faillerinin eylemlerinin icrasındaki benzerlikler gözetildiğinde aynı örgütsel yapı tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin beyanlar, deliller elde edildiği ve bu yönüyle her iki soruşturma evrakı arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu anlaşıldığından, her iki soruşturma evrakının birleştirilmesine karar verilmiştir."

Ne olmuştu?

O dönem CHP Genel Başkanı olan Deniz Baykal'ın olduğu iddia edilen görüntüler internete sızdırılmıştı. Bu olayın ardından Baykal CHP Genel başkanlığı'ndan istifa etmişti. Aynı dönem MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "beyin takımı"nı oluşturan isimler genel başkan yardımcıları Bülent Didinmez, Mehmet Ekici, Deniz Bölükbaşı, Osman Çakır, Ümit Şafak ile Genel Sekreter Cihan Paçacı, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Taytak ve İstanbul eski İl Başkanı İhsan Barutçu kaset nedeniyle istifa etmişti. Bu 10 kişi arasından sadece İhsan Barutçu MHP'den ayrılmamış bağımsız olarak Meclis'e girmişti.