Deniz Baykal: Kaset operasyonunu takip ediyoruz, umarım bu kez bir şey çıkar

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, kaset komplosuna yönelik gözaltılar hakkında ''İlgiyle izliyoruz. Bekleyeceğiz, göreceğiz " dedi. Daha öncede gözaltıların olduğunu ancak bir sonuca ulaşılamadığını belirten Baykal, "bundan bir şey çıkar mı, inşallah çıkar. Çıkmasını diliyorum ama şimdiden bir şey söyleyemem" ifadesini kullandı.

Hürriyet'in haberine göre, Deniz Baykal, kaset komplosuna ilişkin Antalya’daki evinin çıkışında kısa bir değerlendirmede bulundu.

Baykal, "Benim bir bilgim yok, benim bilgim dışında gelişen bir tablo bu. Ne ifade eder, ne ortaya koyar doğrusu bilemiyorum. İlgiyle izliyoruz. Bekleyeceğiz, göreceğiz yani. Daha önce de benzer açıklamalar yapılmıştı, tutuklamalar, gözaltılar olmuştu. Oradan birşey çıkmadı, bundan bir şey çıkar mı, inşallah çıkar. Çıkmasını diliyorum ama şimdiden bir şey söyleyemem" diye konuştu.

89 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Başsavcılığı, Deniz Baykal ve MHP’li bazı milletvekillerinin istifasına neden olan kaset komplolarıyla ilgili 89 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, dün itibariyle 36 kişi gözaltına alınmıştı. Deniz Baykal, 2010 yılında kaset komplosunun ardından CHPGenel Başkanlığı koltuğunu bırakmış, yapılan kongrede Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan seçilmişti.