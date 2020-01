"İstihbarat C Şubesi, Deniz Baykal ve MHP'lilere kaset komplosunu nasıl kurdu?"

Dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve eski MHP’li vekillere yönelik kaset komplosunda, Hrant Dink cinayeti ve usulsüz dinlemelerle gündeme gelen İstihbarat Dairesi C Şubesi’nin rolü olduğu belirlendi. İddiaya göre komplo kurulacak siyasilerin listesini ‘Emniyet imamı’ Osman Hilmi Özdil, İstihbarat Dairesi’ne verdi. Polisler evlere girip televizyon, saksı ve dolaplara kamera koydu. Elde edilen görüntüler Özdil’e verildi. Öte yandan C Şubesi’ni kuran ve başına geçen Hrant Dink cinayeti davasında tutuklu Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in kontrolünde yapıldığı iddia edildi.

Eski CHP Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve bazı eski MHP’li milletvekillerine ait olduğu ileri sürülen görüntülerle ilgili soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Hürriyet'in haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı’na uzandı. İncelemelerde, Hrant Dink cinayeti, Başbakanlığa böcek konulması, usulsüz dinlemelerle gündeme gelen İstihbarat Dairesi’nin C Şubesi’nin komploda aktif rol aldığı belirlendi. Siyasilere yönelik komplo çalışmasının İstihbarat Dairesi’nin C Şubesi’nde planlandığı, C Şubesi’ni kuran ve başına geçen Hrant Dink cinayeti davasında tutuklu Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer kontrolünde yapıldığı iddia edildi.

Görev dışı çalışma

'FETÖ'nün ‘Emniyet imamı’ olduğu ileri sürülen Osman Hilmi Özdil’in, komplo kurulacak siyasilerin listesini Emniyet İstihbarat Dairesi C Şubesi’ne teslim ettiği, burada görevli istihbarat polislerinin de çalışma yaptığı ileri sürüldü. ‘Görev dışı çalışma’ şeklinde harekete geçen istihbarat polislerinin, siyasileri takip ederek, hedef evleri belirlediği kaydedildi.

Ortak çilingirler

Evlerin belirlenmesinin ardından istihbarat polislerinin o dönem birlikte çalıştıkları çilingirler aracılığıyla evlere girdikleri, çiçek saksıları, televizyonlar ve elbise dolaplarına kamera yerleştirdikleri iddia edildi. Polislerin, harekete duyarlı sensörlü ve uzaktan kumandalı kameraları evlere yerleştirdikten sonra da dışarda takibini sürdürdüğü, hedefteki kişilerin çıkmasının ardından da eve girip kameraları aldıkları belirlendi. Geriye dönük HTS kayıtlarının incelemesinde, şüpheli istihbarat polislerinin, bu evlerin bulunduğu bölgelerde oldukları tespit edildi. Komplonun içinde yer alan bir istihbarat polisinin, Baykal’ı da uzun süre takip ettiği belirlendi. Kaydedilen görüntülerin Özdil’e teslim edildiği, görüntülerin 2011 seçimlerine endeksli olarak yurtdışı uzantılı IP numaralarından internet sitelerine yüklendiği öğrenildi.

İstihbarat şüphelisi

Kaset komplosuyla ilgili haklarında gözaltı kararı çıkarılanların çoğunu İstihbarat Daire Başkanlığı’nda görevli istihbarat polisleri oluşturuyor. Şüpheliler arasında dönemin İstihbarat Dairesi C Şubesi Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski İstihbarat Daire Başkanları Ramazan Akyürek ile Ömer Altıparmak’ın yanı sıra eski istihbaratçı Gürsel Aktepe ve Recep Güven gibi isimler var.

"İlgiyle izliyoruz"

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, kaset komplosuna yönelik gelişmeleri herkes gibi kendisinin de izlediğini söyledi. Antalya’daki evinden çıkarken değerlendirmede bulunan Baykal, “Benim bir bilgim yok, benim bilgim dışında gelişen bir tablo bu. Ne ifade eder, ne ortaya koyar doğrusu bilemiyorum. İlgiyle izliyoruz. Bekleyeceğiz, göreceğiz yani. Daha önce de benzer açıklamalar yapılmıştı, tutuklamalar, gözaltılar olmuştu. Oradan bir şey çıkmadı, bundan bir şey çıkar mı, inşallah çıkar. Çıkmasını diliyorum ama şimdiden bir şey söyleyemem” diye konuştu.

Fezleke nedeniyle ifade

Baykal, Antalya Adliyesi’ne giderek hakkındaki bir fezleke nedeniyle ifade verdi. Bir süre önce milletvekilliği dokunulmazlıklarının kaldırıldığını hatırlatan Baykal, “2007 yılında Çorlu’da bir mitingi yasanın öngördüğü saatten 50 dakika daha uzun bir süre devam ettirmiş olduğum için tutulmuş bir tutanak ve hazırlanmış bir fezleke var. Talimatla ifade verdim” dedi.