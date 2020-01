Dengir Mir Mehmet Fırat: Yolsuzluktan yargılanmaktan korkan Erdoğan'ın ruh sağlığı bozuldu

AKP'nin kurucuları arasında yer alan ve 7 Haziran seöimlerinden HDP'den aday olan Dengir Mir Mehmet Fırat, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, bugün "kendisini bir hastaya dönüştüren boyutta korku içerisinde olduğunu" söyledi. Bu korkunun “Tek başına iktidarını kaybetmekten değil, aynı zamanda kendisi ve ailesinin bulaştığı yolsuzlukların ortaya çıkması sonucu yargılanmasından da kaynaklandığını” savunan Fırat, “Ruh sağlığı bozuk bir kişinin yönetimi altında kalmak istemiyorsanız, bunun önüne mutlaka geçmemiz lazım” ifadesini kullandı.

DİHA’nın sorularını yanıtlayan Dengir Mir Mehmet Fırat’ın açıklamaları şöyle:

“Tayyip Erdoğan TBMM çatısı altında okuduğu Anayasal metne sadık kalmadı, tarafsızlığını yitirdi. Madem meydanlara çıkıp oy isteyecektin, başbakanlığa devam etseydin. Cumhurbaşkanı’nın bu duruma düşmesini istemezdim. Türkiye Devleti Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın saygınlığına gölge düşürülmesini bir yurttaş olarak kabul edemem. Çünkü benim Cumhurbaşkanım, yalan söylemeyen, dürüst, yemininin gereğini yerine getiren tarafsız bir Cumhurbaşkanı olmalı. Çünkü o, 77 milyonu temsil ediyor. Her ne kadar kendisi, ‘Ben AKP’yi kurdum, genel başkanlığını yaptım, tarafsız olamam’ diyorsa da o zaman yapması gereken, Başbakanlığa devam etmesiydi. Bunda bir problem olmaz. O zaman tabii ki meydanlara çıkacak ve oy isteyebilirdi.

Yalan söylüyor





Halkın cumhurunun, din, inanç, örf ve adetlere göre yalan söylememesi, iftira etmemesi, milleti birbirine düşman hale getirecek söylemlerden kaçınması gerekir. Fakat bunların hepsini yapıyor, durmadan yalan söylüyor. Mesela en güzel yalanlarından birini hatırlatayım.

Hemen her konuşmasında, ‘HDP Genel Başkanı -ismini de söylemiyor- ‘Bizim Kâbe’miz Taksim’dir demiş’ diyor. Selahattin Başkan ise çıktığı her mitingde, her toplantıda ‘Ağzımdan böyle bir şey çıkmadı. Nerede söylemişsem ispat edin, özür dileyeyim’ diyor. Fakat Cumhurbaşkanı ise meydanlarda halka veya muhtarları, sanayicileri, emlakçıları sarayında toplayıp, bu yalanları söylüyor.

Etrafını yalakalar sarmış

Erdoğan’ı, eski bir dostu ve bu cumhuriyetin bir vatandaşı olarak bir kez daha uyarıyorum. Cumhurbaşkanlığı makamının bu hale gelmesi bir utanç vesilesidir. Erdoğan aklını başına toplayarak, bu yaptıklarından bir an önce vazgeçmelidir. Eğer beraber çalışıyor olsaydık, zaten bunu ben ona yaptırmazdım. Fakat şu anda etrafında bir avuç yalaka, saray soytarısı var ve o ne yaparsa yapsın, ‘Efendim siz haklısınız’ diyorlar.”