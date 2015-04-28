Dengir Mir Mehmet Fırat: Anadilde okulu Erdoğan istemedi

HDP'den Mersin milletvekili adayı olan Dengir Mir Mehmet Fırat, partisinin seçim çalışmaları kapsamında merkez Yenişehir İlçesi'nin Şahintepesi Mahallesi'nde düzendlediği halk toplantısında konuştu.

Kurucuları arasında yer aldığı AKP'den istifa ettikten sonra siyasete dönem sebebinin başkanlık sistemi tartışmaları olduğunu söyleyen Fırat, "Türkiye'ye 'Türk tipi Başkanlık' sistemi getirilerek, halklar ayrıştırılmak isteniyor. Bunun adı Başkanlık sistemi değil, diktatörlüktür. Tıpkı Irak, Suriye, Libya'daki gibi" dedi.

Fırat, AKP'den neden istifa ettiğine de açıklık getirdi. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anadilde okula karşı çıktığını söyleyen Fırat, şunları söyledi:

"Ben 'Kürtlere anadilinde okul açmak gerekir' dediğimde Başbakan Erdoğan bana, 'Onların devleti mi var ki anadillerinde okul açalım?' diye yanıt verdi. Özgürlükçülüğü ve demokrasi anlayışı bir anda tersine dönmüştü. Yine söz alarak, 'Sayın Başbakan, dil ile devlet arasında ilişki kurmanız mantıken yanlış' dedim. 'Çünkü bugün dünya üzerinde yaklaşık 200 ülke var. Ama dünyada 5 bin dil konuşuluyor.

'Bir iki Kürt vekil dışında kimseden beni destekleyen bir ses çıkmadı'

"Velev ki devlet ile dil arasında herhangi bir ilişki yoktur' dedim. Başbakan'a, '70 Kürt milletvekiliniz var. Siz aynı zamanda Kürtlerin de başbakanısınız. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kürtlerin de devletidir. Kürtlerle kurtarılmış ve kurulmuştur' dedim. 'Fakültelerde ölü dilleri okutuyorsunuz ama 20 milyonluk nüfusa sahip Kürtlerin yaşayan dilini öğretmiyorsunuz. Ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak çocuklarımın Kürtçe öğrenmesini istiyorum' dedim. 1-2 Kürt vekil dışında kimseden beni destekleyen bir ses çıkmadı. Başbakan ise bana hiç cevap vermedi."

Anadilde eğitimin sadece Kürtler için değil, diğer azınlıklar için de önemine değinen Fırat, "Bunu yalnız Kürtler için değil, Lazlar, Çerkesler, Araplar ve diğer tüm halklar için temel bir hak ve özgürlüktür. Demokrasinin temeli budur. Devletin 10'u aşkın kanalı olan TRT'de tüm azınlıkların dilinde yayın yapılması gerekiyor. Çünkü TRT, tüm o halkların verdiği vergilerle ayakta duruyor" dedi.

Siyasette 42 yılı geçirdiğini vurgulan Dengir Mir Mehmet Fırat, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu haksız uygulamalardan ve ciddi fikir ayrılığından sonra AKP'den istifa ettim ve siyasete noktayı koydum. Siyasete geri dönmemin nedeni ise Başkanlık sistemi tartışmasında kaynaklıdır. Türkiye'ye 'Türk tipi Başkanlık' sistemi getirilerek, halklar ayrıştırılmak isteniyor. Bunun adı başkanlık sistemi değil, diktatörlüktür. Tıpkı Irak, Suriye, Libya'daki gibi. Bu nedenle HDP saflarında siyasete yeniden dönme gereği duydum. Ben emekliliğe ayrılmış, fakat seferberlik halinde silah altına alınmış biri gibiyim."