Dengir Mir Mehmet Fırat'ın aşireti de HDP'ye geçti

AKP kurucusu Dengir Mir Mehmet Fırat’tan eski partisine “Aşiret darbesi” geldi. HDP Mersin 1. sıra adayı ve AKP kurucusu Dengir Mir Mehmet Fırat’ın Adıyaman’da etkili olan 12 bin kişilik “Turanlı Aşireti”, AKP’den ayrılıp HDP’ye geçti.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre Dengir Mir Mehmet Fırat “Turanlı Ailesi, benim ailem. Ben AKP’den ayrıldığımda aile de ayrıldı ama herhangi bir partiye gitmedi. Şimdi HDP’ye geldiler. Bölgede başka büyük aşiretler de HDP’yi destek kararı aldılar” dedi.

Fırat, “AKP’nin paniklemesi de bundan. Dinimizi kullanarak Kürt halkından oy almak istiyor. Ama halkımız artık bunları yutmuyor. Siirt’te de yutmuyor Rize’de de yutmuyor. Geçti Bor’un pazarı, sür eşeğini Niğde’ye” diye konuştu.

‘Mal varlığını açıklasın’

Başta AKP Adıyaman milletvekili Mehmet Metiner olmak üzere AKP’lilerin mal varlıklarını açıklamasını isteyen Fırat, “Ben açıkladım. Onlar da açıklasın. Milletvekili olmadan önce hangi malları vardı şimdi neleri var! Açıklarlarsa milletin dudağı uçuklayacaktır. Ama açıklayamazlar. O zaman benim de kamuoyuna sunacaklarım olacaktır” dedi.

Fırat, “Bir kampanya başlatıyorum. Bütün vatandaşlarımızdan, tapularını bize göndermelerini isteyeceğim. Ben de o tapuları AKP’ye göndereceğim. Beğendikleri varsa, vatandaşlardan rica edeceğim, bunları onlara bağışlasınlar. Böylece o zaman tatmin olurlar da ülkemizi rahat bırakırlar” dedi.