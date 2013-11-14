Denetimli Serbestlik uygulamasında çifte standart

Denetimli Serbestlik yasasının uygulamada çifte standarta neden olduğu ileri sürüldü. Hakkındaki hakaret davası nedeniyle, mahkum olduğu süre içinde ''yasadışı sol örgüt üyeliği'' suçlamasıyla hakkında yeni bir dava açılan Taylan Aydoğdu'nun Denetimli Serbestlik hakkının kaldırılması üzerine, avukatı; hakkında yeni dava açılmasına rağmen tekrar cezaevine girmesi engellenen Mehmet Ağar’ı örnek göstererek bunun çifte standart olacağını savundu.

Susurluk Çetesi'nin yöneticiliği suçundan yargılanan Mehmet Ağar, beş yıl hapse mahkum edilmişti. Buna göre, 2 yıl cezaevinde kalması gereken Ağar, Denetimli Serbestlik hakkından yararlandırılmış ve 3. yargı paketindeki düzenlemeler uyarınca 1 yıl 4 gün hapis yattıktan sonra tahliye olmuştu. Ağar hakkında geçen ay 1993 ylında dönemin Altındağ nüfus müdürü Abdülmecit Baskın'ın öldürülmesiyle ilgili bir numaralı şüpheli sıfatıya dava açılmış ve ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti. Mevzuata göre tekrar cezaevine girmesi beklenen Ağar hakkında, denetimli serbestlik kararının kaldırılmasının iptali istenmiş, mahkeme de bunu kabul etmişti. Ağar cezaevine girmekten kurtulmuştu.

Açıktan kapalı cezaevine

Adnan Keskin'in Taraf'ta yer alan haberine göre, Taylan Aydoğdu, hakaret suçundan yargılandığı Bolu Suh 1. Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Aydoğdu cezası kesinleştiği aşamada ve kendi isteğiyle Maltepe Açık Ceza Evi'ne teslim oldu. Ancak, mahkumiyetini çekerken Aydoğdu hakkında bu kez ''yasadışı sol örgüt üyeliği'' suçlamasıyla yeni dava açıldı. Denetimli serbestlik kararının geri alınması kuralı, hakkındaki yeni dava nedeniyle derhal işletildi. Açık cezaevinde kalma hakkını kaybeden Aydoğdu, buradan kapalı cezaevine gönderildi. Karara itiraz eden Aydoğdu'nun avukatı İnayet Aksu, Ağar için verilen kararı gerekçe göstererek bunun çifte standart olacağını savundu.