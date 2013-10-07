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Mehmet Ağar bayramdan sonra cezaevine girecek

Mehmet Ağar'ın, denetimli serbestlik kararının kaldırılması nedeniyle Kurban Bayramı'ndan sonra cezaevine gidip teslim olacağı belirtildi

07 Ekim 2013 20:07

 

Susurluk davası kapsamında onanan 2 yıllık hapis cezasının bir yılını Aydın Yenipazar Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çeken ve Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlanarak tahliye olan Mehmet Ağar'ın, denetimli serbestlik kararının kaldırılması nedeniyle Kurban Bayramı'ndan sonra cezaevine gidip teslim olacağı belirtildi.

Susurluk Davası kapsamında Yargıtay tarafından onanan hapis cezasını çekmek için 25 Nisan 2012 tarihinde Aydın 'ın Yenipazar İlçesi’nde bulunan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim olan İçişleri ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar, 3’üncü Yargı Paketi’nde yer alan ve şartlı tahliyesine bir yıl kalanlara, yarı açık cezaevine gitmeden 'Denetimli Serbestlik' imkanı tanıyan düzenlemeden yararlanarak 29 Nisan 2013 tarihinde tahliye oldu.

Ankara ’da, 30 Eylül 1993 günüdönemin Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın'ın öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianamenin Ankara 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle, sanıklar arasında yer alan DP eski Genel Başkanı ve Emniyet eski Genel Müdürü Ağar hakkındaki denetimli serbestlik kararı kaldırıldı.

Kararın açıklanmasının ardından Ağar, avukatları aracılığıyla Ankara 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde iddianameye itiraz etti. İtirazı reddedilen Ağar’ın, kalan cezasını çekmek için, Kurban Bayramı ’nın ardından Yenipazar Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na geleceği bildirildi.

 

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