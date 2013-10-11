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Mehmet Ağar cezaevine girmekten kurtuldu

Ağar'ın avukatının, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'denetimli serbestlik hakkı'nı kaldırmasına yönelik itirazı kabul edildi

11 Ekim 2013 22:17

Muğla İnfaz Hakimliği, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Altındağ Nüfus Müdürü Macit Baskın öldürülmesiyle ilgili iddianamede adı geçtiği gerekçesiyle Mehmet Ağar'ın 'denetimli serbestlik hakkı'nı kaldırması kararına yapılan itirazı değerlendirerek, infazı durdurdu.
İnfazın durdurulmasıyla Ağar, bayramdan sonra cezaevine dönmekten  kurtuldu.
Mahkeme, hakimliğin kararına dayanak gösterilen İnfaz Kanunu'nun 105/A Maddesi'nin 7. fıkrasının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasını da kararlaştırdı.
Muğla İnfaz Hakimliği, infazı durdurma kararını, "ileride telafisi mümkün olmayan zararların meydana gelmesini önlemek amacıyla" verdiğini açıkladı.

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