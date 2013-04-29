Mehmet Ağar tahliye edildi

Susurluk davasında 5 yıl hapis cezasına mahkum olan Mehmet Ağar, tahliye oldu.



Susurluk davasında 5 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve bir yıldır cezaevinde olan eski Emniyet Genel Müdürü, eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar, cezaevinden çıktı.

3'üncü Yargı Paketi'nde yer alan ve şartlı tahliyesine bir yıl kalanlara, yarıaçık cezaevine gitmeden 'denetimli serbestlik' olanağı tanıyan düzenlemeden Mehmet Ağar da yararlandı.

Ağar'a, cezasının kalan 1 yılı için denetimli serbestlik hükümleri uygulanacak.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Susurluk davası kapsamında Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemde, "cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturmak"tan Mehmet Ağar'a verilen cezaya son noktayı koymuştu.

Ağar 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye olacaktı. Ağar'a, 5 yıl da kamu hizmeti yasak verilmişti. Ancak yeni yasadan yararlanan Ağar, 1 yıl hapis yattıktan sonra 1 yıl da denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildi.

Mehmet Ağar, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 5 yıl hapis cezası vermesinden sonra, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada "Vicdanen rahatım" demişti.

Ağar, 25 Nisan 2012'de Aydın Yenipazar K1 Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulmuştu.

"Siyaset- mafya- polis" ilişkilerini açığa çıkaran 3 Kasım 1996’daki Susurluk kazasından sonra Ağar hakkında dava açıldı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Ağar’a ‘silahlı çete oluşturmaktan’ 5 yıl hapis ceza verdi. Susurluk davasında ‘çete yöneticisi’ olmakla suçlanan Mehmet Ağar’ın ‘cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturmak’ suçundan verilen 5 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.

'Devlet 'gel' dedi geldik, 'git' dedi gittik'

Tahliye olan Susurluk davasından hükümlü eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, "Bunu bir devlet görevi olarak gördüm, tamamladım. Devlet 'gel' dedi geldik, 'git' dedi gittik" dedi.

Ağar, Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis beldesindeki evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yıl olması gereken cezanın bir yılını bitirdikten sonra herkesin istifade ettiği Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerinden yararlanarak serbest kaldığını ifade etti.

Cezaevinde kaldığı süre boyunca yurdun her köşesinden binlerce kişinin kendisini ziyaret ettiğini söyleyen Ağar, "Hepsine şükran borçluyum, gönülden teşekkür ediyorum. Dediğim gibi başlangıçta girerken, bunu bir devlet görevi olarak gördüm, tamamladım. Devlet 'gel' dedi geldik, 'git' dedi gittik. Şu anda yapacağımız 76 milyon gibi sade bir vatandaş gibi ailemle, çocuklarımla, torunumla yaşamaktır" dedi.

Bu süreçte kendisine yakınlığını esirgemeyen milletin tüm fertlerine, dostlarına teşekkür eden Ağar, "Umudumuz odur ki, Türkiyemizin geleceği bugününden daha iyi olacaktır. Bizim gönlümüzden geçen samimi temennimiz budur, Allah milletimizin, memleketimizin yardımcısı olacaktır, buna da gönülden inanıyoruz" diye konuştu.