‘Demokratik CHP' çağrısı parti merkezinde hoş karşılanmadı; Kılıçdaroğlu, '48'lileri' affetmedi

CHP’nin bugün Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edeceği 27. Dönem milletvekili aday listesinin şu ana kadar basına sızan kısmı tartışmalara sebep olurken; Nisan ayındaki Tüzük Kurultayı öncesinde ortak bir açıklama yayınlayarak ‘Demokratik CHP’ çağrısında bulunan milletvekillerinin yaklaşık yüzde 70’i kendilerine listede yer bulamadı. Bazı isimler ise Meclis’e girme ihtimali düşük olan alt sıralara yazıldı.

Milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesi çağrısında bulunan ve kamuoyunda ’48’liler’ olarak bilinen milletvekilleri arasından Yakup Akkaya (İstanbul), Zeynep Altıok (İzmir), Mustafa Balbay (İzmir), Metin Lütfi Baydar (Aydın), İlhan Cihaner (İstanbul), Tur Yıldız Biçer (Manisa), Erdin Bican (Edirne), Eren Erdem (İstanbul), Namık Havutça (Balıkesir), Fikri Sağlar (Mersin), Haluk Pekşen (Trabzon) gibi isimler listede yer almadı.

TIKLAYIN - CHP'de tüzük çatlağı; 48 milletvekilinden 'Demokratik CHP' çağrısı

İmza atan vekillerin listedeki durumları şöyle:

1-Yakup AKKAYA İstanbul Milletvekili (yok)

2-Zeynep ALTIOK İzmir Milletvekili (yok)

3-Mustafa Ali BALBAY İzmir Milletvekili (yok)

4-Metin Lütfi BAYDAR Aydın Milletvekili (yok)

5-Tacettin BAYIR İzmir Milletvekili (6. Sırada)

6-Bülent Yener BEKTAŞOĞLU Giresun Milletvekili (yok)

7-Tur YILDIZ BİÇER Manisa Milletvekili (yok)

8-Erdin BİRCAN Edirne Milletvekili (yok)

9-Mustafa Hüsnü BOZKURT Konya Milletvekili (yok)

10-Selin SAYEK BÖKE İzmir Milletvekili

11-İlhan CİHANER İstanbul Milletvekili (yok)

12-Hüseyin ÇAMAK Mersin Milletvekili ( yok)

13-Dursun ÇİÇEK İstanbul Milletvekili (Aday olmadı)

14-Mevlüt DUDU Adana Milletvekili (yok)

15-Eren ERDEM İstanbul Milletvekili (İlk listede yoktu, daha sonra girdiği belirtildi)

16-Gürsel EROL - Tunceli

17-Vecdi GÜNDOĞDU - Kırklareli

18-Namık HAVUTÇA Balıkesir Milletvekili (yok)

19-Muharrem İNCE Yalova Milletvekili

20-Ceyhun İRGİL Bursa Milletvekili (aday olmadı)

21-Niyazi Nefi KARA Antalya Milletvekili (yok)

22-Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU - Bursa

23-Devrim KÖK Antalya Milletvekili (yok)

24-Emre KÖPRÜLÜ - Tekirdağ

25-Serdal KUYUCUOĞLU Mersin Milletvekili (yok)

26-Mazlum NURLU Manisa Milletvekili (yok)

27-Bülent ÖZ Çanakkale Milletvekili (yok)

28-Tanju ÖZCAN - Bolu

29-Ali ÖZCAN - İstanbul (yok)

30-Haluk PEKŞEN Trabzon Milletvekili (yok)

31-Durmuş Fikri SAĞLAR Mersin Milletvekili (yok)

32-Orhan SARIBAL - Bursa

33-Atila SERTEL - İzmir

34-Ali ŞEKER - İstanbul (İlk listede yoktu, daha sonra girdiği belirtildi)

35-MustafA TUNCER - Amasya

36-Şerafettin TURPÇU Zonguldak Milletvekili (yok)

37-Mehmet TÜM Balıkesir Milletvekili (yok)

38-Elif DOĞAN TÜRKMEN Adana Milletvekili ( yok)

39-Yaşar TÜZÜN - Bilecik

40-Gaye USLUER Eskişehir Milletvekili (yok)

41-Aydın USLUPEHLİVAN Adana Milletvekili (yok)

42-Akın ÜSTÜNDAĞ Muğla Milletvekili (yok)

43-Muhammet Rıza YALÇINKAYA Bartın Milletvekili (yok)

44-Özkan YALIM - Uşak (Son sırada)

45-Necati YILMAZ Ankara Milletvekili (yok)

46-Ali YİĞİT İzmir Milletvekili (yok)

47-Candan YÜCEER - Tekirdağ

48-Kemal ZEYBEK - Samsun