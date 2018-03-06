CHP'de tüzük çatlağı; 48 milletvekilinden 'Demokratik CHP' çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 9-10 Mart tarihlerinde gerçekleştireceği Tüzük Kurultayı öncesinde 48 milletvekilinden ortak açıklama geldi. Kurultaya giden süreçte ortaya konan taslağın ‘ülkenin demokrasi mücadelesinin ihtiyaç duyduğu adımları atmadığını' savunan CHP’li milletvekilleri, ‘demokratik tüzük, demokratik CHP, demokratik Türkiye’ çağrısında bulundu.

Milletvekilleri tarafından yapılan ortak açıklamada, “Sizlerin temsilcileri olarak, üyesine ve örgütüne inanmayan, onun iradesini yadsıyan bir anlayışın partimize dayatılmasına asla izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verildi. "Tüzüğümüzün demokratik bir şekilde oluşması için mücadele vermek, Cumhuriyet Halk Partililer’in iradesine ve söz hakkına sahip çıkmak konusunda kararlıyız” denen açıklamada, ‘demokratik bir Türkiye için ihtiyaç duyulan demokratik CHP’nin demokratik tüzüğünün’ şu ilkelere dayandırılması gerektiği belirtildi:

Partinin asıl sahibinin üyeleri olduğu gerçeği ışığında, üyeleri arasında ayrım yapmaksızın tüzüğün tüm üyelerimizin hak ve hukukunu mutlaka koruması sağlanmalıdır. Tüzük değişikliği ile üyelerimiz partinin her düzeyde adaylarını belirleme konusunda söz sahibi kılınmalıdır. Partimizin yürütme organı olan Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) tamamı örgüt iradesinin yansıması olan ve partinin Kurultaydan sonraki en yüksek karar organı olan Parti Meclisi tarafından seçilmelidir. Üyelerimizin ve örgütümüzün Parti Meclisi’nde gerçek ve etkin temsilini sağlamak için Parti Meclisi üye sayısı 80’e çıkartılmalı; il Başkanlarımız veya il kongrelerinden seçilerek gelecek örgüt temsilcilerinin Parti Meclisi’ne doğal üye olarak katılması ile bütün il örgütlerimizin temsilde adalet ilkesi doğrultusunda Partimizin karar organında söz sahibi olması sağlanmalıdır. Partimizin adayları, Siyasi Partiler Yasası’nın yüzde 5 kontenjan sınırlaması dışında, genel ve yerel seçimlerde üyelerin katılımıyla gerçekleşecek önseçimle belirlenmelidir. Kadınların ve gençlerin siyasette etkin temsili ve katılımını sağlayacak ilerici düzenlemeler yapılmalı, gençlik kotası yaş sınırı 30 olarak kalmalıdır. Kurultayımız yalnızca Parti Meclisi ve Genel Başkan seçimine indirgenmemeli; partimizin programının, siyasetinin belirlendiği en yüksek organ olarak işletilmelidir.

Çağrıya imza atan milletvekillerinin listesi şöyle:

1-Yakup AKKAYA - İstanbul Milletvekili

2-Mustafa Ali BALBAY - İzmir Milletvekili

3-Metin Lütfi BAYDAR - Aydın Milletvekili

4-Tacettin BAYIR - İzmir Milletvekili

5-Bülent Yener BEKTAŞOĞLU - Giresun Milletvekili

6-Tur YILDIZ BİÇER - Manisa Milletvekili

7-Erdin BİRCAN - Edirne Milletvekili

8-Mustafa Hüsnü BOZKURT - Konya Milletvekili

9-Selin SAYEK BÖKE - İzmir Milletvekili

10-İlhan CİHANER - İstanbul Milletvekili

11-Hüseyin ÇAMAK - Mersin Milletvekili

12-Dursun ÇİÇEK - İstanbul Milletvekili

13-Mevlüt DUDU - Hatay Milletvekili

14-Eren ERDEM - İstanbul Milletvekili

15-Gürsel EROL - Tunceli Milletvekili

16-Vecdi GÜNDOĞDU - Kırklareli Milletvekili

17-Namık HAVUTÇA - Balıkesir Milletvekili

18-Muharrem İNCE - Yalova Milletvekili

19-Ceyhun İRGİL - Bursa Milletvekili

20-Niyazi Nefi KARA - Antalya Milletvekili

21-Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU - Bursa Milletvekili

22-Devrim KÖK - Antalya Milletvekili

23-Emre KÖPRÜLÜ - Tekirdağ Milletvekili

24-Serdal KUYUCUOĞLU - Mersin Milletvekili

25-Mazlum NURLU - Manisa Milletvekili

26-Bülent ÖZ - Çanakkale Milletvekili

27-Tanju ÖZCAN - Bolu Milletvekili

28-Ali ÖZCAN - İstanbul Milletvekili

29-Haluk PEKŞEN - Trabzon Milletvekili

30-Durmuş Fikri SAĞLAR - Mersin Milletvekili

31-Orhan SARIBAL - Bursa Milletvekili

32-Atila SERTEL - İzmir Milletvekili

33-Ali ŞEKER - İstanbul Milletvekili

34-Mustafa TUNCER - Amasya Milletvekili

35-Şerafettin TURPÇU - Zonguldak Milletvekili

36-Mehmet TÜM - Balıkesir Milletvekili

37-Elif DOĞAN TÜRKMEN - Adana Milletvekili

38-Yaşar TÜZÜN - Bilecik Milletvekili

39-Gaye USLUER - Eskişehir Milletvekili

40-Aydın USLUPEHLİVAN - Adana Milletvekili

41-Akın ÜSTÜNDAĞ - Muğla Milletvekili

42-Muhammet Rıza YALÇINKAYA - Bartın Milletvekili

43-Özkan YALIM - Uşak Milletvekili

44-Necati YILMAZ - Ankara Milletvekili

45-Ali YİĞİT - İzmir Milletvekili

46-Candan YÜCEER - Tekirdağ Milletvekili

47-Kemal ZEYBEK - Samsun Milletvekili

48-Zeynep Altıok Akatlı - İstanbul Milletvekili