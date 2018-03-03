CHP tüzük taslağı için toplandı; kontenjan maddesine tepki yağdı

CHP, yeni tüzük taslağını dün 8.5 saatlik basına kapalı toplantında değerlendirdi. Genel başkanın kontenjan hakkını genişleten düzenlemeye tepki yağdı.

Milletvekilleri ile birlikte, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantı da 50'den fazla kişi söz aldı. Tüzükteki, gençlik yaşının 30'dan 35'e yükseltilmesi eleştiri gelirken “Yaş 30 olarak kalmalı ya da kota yüzde 33'e çıkartılmalı" önerisi yapıldı. Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğine yönelik maddede de genel merkez yoklamasının bir seçenek olarak yer alması tepki çekti, katılımcı bir yöntemin olması istendi.

Güçlü genel sekreterlik modelinin de tüzükte yer alması önerilen toplantıda en çok eleştiri ise genel başkanın kontenjan hakkını genişleten maddeye oldu. Söz alanların önemli bölümü bunun parti içi demokrasiden ve önseçimden geriye gidiş anlamına geldiğini iddia etti.