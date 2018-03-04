CHP'de tüzük değişiyor

9-10 Mart'ta yapılacak CHP 19. Olağanüstü Kurultayı’nda parti tüzüğü değiştiriliyor. Hazırlanan taslakta cumhurbaşkanı adayının seçmene, delegeye ya da parti yönetimine sorularak belirlenmesi seçenekleri var.

Ana muhalefet partisinin 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayı, 9-10 Mart'ta yapılacak. Cumhurbaşkanı'nın adayının nasıl belirleneceği yeni tüzükle netleşecek.



Tüzük taslağına göre aday, seçmen yoklaması, aday yoklaması ya da merkez yoklaması yöntemleriyle belirlenecek. Yani adayın kim olacağına seçmen, delegeler ya da parti meclisi karar verecek. Hangi yöntemin uygulanacağını ise parti meclisi belirleyecek.



Taslağa göre partiye üye olmayanlar Parti Meclisi onayı ile milletvekil adayı olabilecek. Mevcut tüzükte bu kişiler Merkez Yönetim Kurulu tarafından parti üyesi yapılıyordu. Bir milletvekili çıkarılan illerde genel merkez ön seçim yapmadan aday belirleyebilecek.



Tüzük taslağında parti meclisine Merkez Yönetim Kurulu'nun bir kısmını belirleme hakkı da tanındı.



Örgütlerden, idari ve mali işlerden, hukuk işlerinden, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcıları ile Genel Sekreteri yine Genel Başkan belirleyecek.



Taslakta parti üyeliği için de üye ve destekçi üye ayrımı yapılıyor. Çalışmalara aktif olarak katılan, düzenli aidat ödeyenler üye, diğerleri ise destekçi üye olacak.



Belediye başkan adaylarını belirlenme yöntemlerine ön seçim de eklendi. Taslağa göre, gençlik kotası yüzde 10'dan 20'ye çıkarılacak. Gençlik yaş sınırı da 35'e yükseltilecek.