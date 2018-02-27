T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP yeni tüzük taslağını hazırladı; işte Cumhurbaşkanı adayını belirleme kriterleri

Milletvekilli belirleme yönteminde de genel başkanın kontenjan hakkı genişletiliyor

27 Şubat 2018 02:11

Hülya Karabağlı

CHP yönetimi 9-10 Mart tarihlerinde yapılacak tüzük kurultayı öncesinde yeni bir taslak metin hazırladı. Milletvekillerinin incelemesine sunulan metinde, cumhurbaşkanı adayının  nasıl belirleneceği hükme bağlanıyor. Seçmen yoklaması, önseçim, aday yoklaması ya da merkez yoklaması ile aday tespiti yapılacağı vurgulanıyor. Hangi yöntemin kullanılacağına ise Parti Meclisi karar  verecek.

Tüzük de ittifaklara ilişkin bir düzenleme yer almadı. 87 sayfadan oluşan tüzük taslağında öne çıkan düzenlemelerden bazıları şöyle:

  • Parti aidatları 12 ile 60 liradan, 60 ile 1200 liraya yükseltiliyor
  • Gençlik kotası yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkıyor. Gençlik yaşı da 30'dan 35'e yükseltiliyor.
  • Genel Başkan'ın MYK üyelerini belirlenmesine sınırlama getiriliyor. Sadece örgütler, idari ve mali işler, hukuk işleri ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıları ile genel sekreteri belirleme yetkisi tanınıyor.  Kalan MYK üyelerini ise Parti Meclisi seçiyor.
  • Milletvekilli belirleme yönteminde de genel başkanın kontenjan hakkı genişletiliyor. Buna göre, yüzde  80 önseçim kuralı kalıyor, ancak,yüzde 10'nun altında oy alınan yerlere ek olarak bir milletvekilli çıkarılan illerde de genel başkanın kontenjan kullanmasına imkan sağlanıyor.

İç tüzük teklifine göre , Cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesi ile değiştirilen kuruluş ve ilkeler kısmı şöyle:

 

ETİKETLER

iç tüzükchpcumhurbaşkanlığıadaymykgençlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24