CHP yeni tüzük taslağını hazırladı; işte Cumhurbaşkanı adayını belirleme kriterleri

CHP yönetimi 9-10 Mart tarihlerinde yapılacak tüzük kurultayı öncesinde yeni bir taslak metin hazırladı. Milletvekillerinin incelemesine sunulan metinde, cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği hükme bağlanıyor. Seçmen yoklaması, önseçim, aday yoklaması ya da merkez yoklaması ile aday tespiti yapılacağı vurgulanıyor. Hangi yöntemin kullanılacağına ise Parti Meclisi karar verecek.

Tüzük de ittifaklara ilişkin bir düzenleme yer almadı. 87 sayfadan oluşan tüzük taslağında öne çıkan düzenlemelerden bazıları şöyle:

Parti aidatları 12 ile 60 liradan, 60 ile 1200 liraya yükseltiliyor

Gençlik kotası yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkıyor. Gençlik yaşı da 30'dan 35'e yükseltiliyor.

Genel Başkan'ın MYK üyelerini belirlenmesine sınırlama getiriliyor. Sadece örgütler, idari ve mali işler, hukuk işleri ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıları ile genel sekreteri belirleme yetkisi tanınıyor. Kalan MYK üyelerini ise Parti Meclisi seçiyor.

Milletvekilli belirleme yönteminde de genel başkanın kontenjan hakkı genişletiliyor. Buna göre, yüzde 80 önseçim kuralı kalıyor, ancak,yüzde 10'nun altında oy alınan yerlere ek olarak bir milletvekilli çıkarılan illerde de genel başkanın kontenjan kullanmasına imkan sağlanıyor.

İç tüzük teklifine göre , Cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesi ile değiştirilen kuruluş ve ilkeler kısmı şöyle: