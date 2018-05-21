CHP'nin milletvekili adaylarına itiraz eden Aksünger: Liste adeta intikam duygusuyla yapıldı

CHP’nin milletvekili aday listesinin tartışıldığı Parti Meclisi (PM) toplantısında yaptığı konuşmayla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hazırladığı listeye itiraz eden eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve PM üyesi Erdal Aksünger, “CHP’nin listesini, yönetim şekli olarak bakınca çok anti demokratik görüyorum. Liste, adeta bir intikam duygusuyla yapıldı” yorumunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve ekibinin aklının bir önceki parti kurultayında kaldığını savunan Aksünger, PM toplantısında yaptığı konuşmada da ‘parti içi iktidar meselesine dönük böyle hareketlerin CHP’ye ve seçimlere büyük bir darbe vuracağını’ söylediğini ifade etti. Tercih konusunda büyük yanlışlar yapıldığını kaydeden Aksünger, “Parti Meclisi’nin yetkisizleştirilmesi, tek adamlığa dönüş en üzücü konulardan bir tanesiydi” dedi.

"CHP'ye ve seçimlere büyük bir darbe"

Özgürüz’den Eren Güven konuşan Aksünger, şunları söyledi:

“CHP’nin listesini, yönetim şekli olarak bakınca çok anti demokratik görüyorum. Liste, adeta bir intikam duygusuyla yapıldı. Kemal Bey ve ekibinin aklı bence kurultayda kalmış gibi gözüküyor. Ondan kaynaklı bence sorunlar ortaya çıktı. Bu bireyselleşmenin memleketin geleceğine zarar vereceğini düşündüğümüz için de infiali önlemek için insanlar çok doğru bir şey yapmadı ama kürsüden bir yarım saate yakın konuşma yapmıştım bu konularla ilgili. Orada da bence yanlışların neler olduğunu, gelenler gidenler meselesinden ziyade bu mantığın neden yanlış olduğunu, parti içi iktidar meselesine dönük böyle hareketler yapılmasının CHP’ye ve bence şu anda yapılacak seçimlere büyük bir darbe vuracağını orada ifade etmiştim.”

Liste tepki çekti

CHP’de bugün 17:00’ye kadar Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilmesi gereken milletvekili aday listelerinin şu ana kadar basına yansıyan bölümü tartışmalara sebep oldu. ‘CHP Genel Başkanı’nın A takımı’ olarak adlandırılan Kılıçdaroğlu kurmayları listede ilk sıraları alırken; CHP'nin sol kanadı olarak bilinen vekillerine ise aday listelerinde yer verilmedi.

Listede adı geçmeyen CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, "Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkan herkes tasfiye edildi" yorumunda bulunurken; CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem ise CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’a tepki gösterdi. Erdem, sosyal medyada, “Sn. Bülent Tezcan uygun görmediği için listelerde yokuz. Can sağlığı olsun. Faşizme karşı mücadeleye devam!” paylaşımında bulundu.