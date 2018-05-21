CHP listesine giremeyenlerden ilk tepkiler: Benim param falan yoktu, paralı ve halkın sorunlarından uzak adam lazımmış

CHP milletvekili adaylarını açıkladı. Aday gösterilmesi kesin gözüyle bakılan bazı isimler de çizik yerken, o isimlerden ilk tepkiler gelmeye başladı. Barış Yarkadaş, "Mücadeleye parlamento dışında devam edeceğiz" derken, Eren Erdem, "Birilerine yaranamadım" ifadesini kullandı. İrfan değirmenci, "Gençliğin şehrine genç aday yakışır' diyen kendileriydi" sözleriyle sitemde bulundu. Ferit Demir ise, "Benim param falan yoktu, paralı ve halkın sorunlarından uzak adam lazımmış" dedi.

TIKLAYIN - İşte CHP'nin milletvekili aday listesi

İşte o isimlerin paylaşımları:

Barış Yarkadaş

"Partim 25 ve 26. Dönem MV. olma onurunu verdi. Üç yıl boyunca bu onura layık olmaya gayret ettim. Gnl. Bşk. Sn. Kılıçdaroğlu da demokrasi mücadelemizde tam destek verdi. Demokrasi ve özgürlük mücadelesine parlamento dışında devam edecek, partimizin iktidarı için çalışacağız."

"Partim 25 ve 26. Dönem MV. olma onurunu verdi. Üç yıl boyunca bu onura layık olmaya gayret ettim. Gnl. Bşk. Sn. Kılıçdaroğlu da demokrasi mücadelemizde tam destek verdi. Demokrasi ve özgürlük mücadelesine parlamento dışında devam edecek, partimizin iktidarı için çalışacağız."

Eren Erdem

CHP MYK sonrası milletvekili adayları belli oldu. Liste dışında kalan Eren Erdem sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Ben CUMHURİYET HALK PARTİLİYİM. Partim bana 25 ve 26. Dönem Milletvekili olma onuru yaşattı. 27.dönem listesinde yokum. Ülkemde demokrasi için, kapı kapı gezerek mücadele edeceğim.Vekillik önemli değil.Önemli olan,Türkiye demokrasisidir. Çalışacağız! Kazanacağız. İlk durak Maraş!. Eren Erdem twitterda TT olmuş. Sahtekarlara, yalancılara, faşistlere gün doğmuş. Listede yokum evet! Önemli değil. Emek verdim, mücadele ettim. Kavga verdim. Birilerine yaranamadım! Mücadeleye devam. Çakallara gün doğdu. Eğlenin bakalım. Geçicidir bu eğlence. 24 Haziran’a kadar!.."

"Nerede bir mağdur varsa yanında biten @barisyarkadas ,

Her yerde olmayı başaran @draliseker ,

Sol adına mücadele eden @ilhancihaner ve diğer tüm dostlar.

Çizildik :) Neyse sorun değil. AKP’yi yenince hallederiz. 24 Haziran’dan sonra..."

"Türkiye’nin Aktrollerce en sevilen milletvekiliymişim demekki. Eren Erdem saatlerdir troller tarafından Türkiye gündeminde. Rahat olun troller. Vekilken nasıl uykunuzu kaçırdıysam aynen devam edeceğim. 24 Haziran’a kadar kapı kapı çalışıp bu zorba düzeni sandıkta yeneceğiz..."

İrfan Değirmenci

"Başvururken ben bir il tercih etmedim. “Eskişehir’i de yazalım, gençliğin şehrine genç aday yakışır” diyen kendileriydi.Listelere bakılırsa hiçbir ilden aday yapmamış görünüyorlar. Olsun. Gençler kazanacak,nefes almak isteyenler kazanacak.Ülke bizim,mücadele bizim,umut bizim."

Ferit Demir

"Benim param falan yoktu.Bölgenin sorunlarını, dertlerini biliyordum, halkın içindeydim ve gerçek solcuydum ama dediler ki paralı ve halkın sorunlarından uzak adam bize lazım. Başka söze gerek yok sanırım."