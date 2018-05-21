İşte CHP'nin milletvekili aday listesi

CHP’nin 24 Haziran erken seçimlerinde 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan MYK ve PM toplantısının ardından açıklanan listede birçok yeni isim dikkat çekiyor. Pekçok milletvekilinin ise listeye giremediği belirtiliyor.

Deniz Baykal bir kez daha aday

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir 2. bölgeden aday olurken, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavisi süren Deniz Baykal bir kez daha Antalya'dan 1.sıra adayı olarak gösterildi. Meclis çoğunluğunun Millet İttifakı'na geçmesi halinde 25 ve 26'ıncı dönemde aday olmaına rağmen seçilemeyen Deniz Baykal'ın Meclis Başkanlığı'na getirilebileceği iddia edildi.

İnce'ye yakın milletvekilleri liste dışı

Muharrem İnce’ye yakın yaklaşık 20 milletvekilinden çoğunluğunun aday listelerine girmediği görüldü. İnce’ye yakın milletvekillerinden Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Bektaşoğlu, Mehmet Göker, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan tekrar aday yapılmadı. Aday olan isimler arasında sadece Tanju Özcan ve Yaşar Tüzün listelerde yer aldı.

Listelere tırpan

Kulislerde CHP grubunda yüzde 50'ye yakın bir tırpan yaşandığı belirtilirken İlhan Cihaner, Selina Doğan, Ali Şeker, Zeynep Altıok, Haluk Pekşen, Şenal Saruhan, Musa Çam, Erdin Bircan, Hüsnü Bozkurt, Necati Yılmaz listelerde yer almaması dikkat çekti. Adaylık listelerinde ismi olmayan bir diğer isim ise Umut Oran oldu. Adaylık başvurusunda bulunan eski CHP'li vekil Melda Onur da listeye giremeyen isimler arasında yer aldı.

2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün torunu Gülsün Bilgehan liste dışı kaldı. Liste dışı kalan diğer bir isim de Sivas katliamı davasının avukatı Şenal Saruhan oldu.

Eskişehir'den milletvekili adaylığı başvurusu yapan gazeteci İrfan Değirmenci listede yer almadı.

Selin Sayek Böke listede

Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü'nden istifa etmesinin ardından muhalif bir tutum benimseyen Selin Sayek Böke İzmir'den yeniden milletvekili adayı oldu.

Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla İyi Parti’ye geçen milletvekilleri seçilecek yerlere konuldu.

Abdüllatif Şener aday listesinde

AKP’nin kurucularından ve eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in CHP listesinden Konya’dan gösterilmesi sürpriz oldu. Şener'in memleketi Sivas veya İstanbul'dan aday olması bekleniyordu.

Saadet sıraları boş bırakıldı

CHP ile ittifakta yer alan Saadet Partisi adayları için İstanbul ve Konya gibi bazı illerde adaylıklar boş bırakıldı. Saadet Partisi, isimleri bildirdikten sonra o sıralar doldurulacak. CHP 81 ildeki 600 adayını Yüksek Seçim Kurulu'na bugün (Pazartesi) verecek. Milletvekili kesin aday listeleri ise 30 Mayıs’ta ilan edilecek.

Toplantıdan edinilen ve kesin olmayan ilk bilgilere göre, bazı illerdeki aday listeleri şöyle:

İSTANBUL

1. Bölge

Akif Hamzaçebi,

Gamze Akkuş İlgezdi

Onursal Adıgüzel

Fethi Açıkel

Gürsel Tekin

İlhan Kesici

Oğuz Kağan Salıcı

Mahmut Tanal

İbrahim Kaboğlu

Sera Kadıgil

2. Bölge

Enis Berberoğlu

Aykut Erdoğdu

Tuncay Özkan

Sezgin Tanrıkulu

Yüksel Mansur Kılıç

Yunus Emre

Gökhan Zeybek

Işık Öğütçü

Derya Şimşek

3. Bölge

Engin Altay

Erdoğan Toprak

Mehmet Bekaroğlu

Sibel Özdemir

Özgür Karabat

Turan Aydoğdu

Gülizar Emecan

Turan Hançerli

ANKARA

1. Bölge

Tekin Bingöl,

Levent Gök

Ali Haydar Hakverdi

Bülent Kuşoğlu

Gamze Taşçıer

Ekrem Kerem Oktay

2. Bölge

Nihat Yeşil

Yıldırım Kaya

3. Bölge

Haluk Koç

Murat Emir

Ahmet Ersen

Servet Ünsal

İZMİR

1. Bölge

Murat Bakan

Selin Sayek Böke

Özcan Purçu

Kani Beko

Mehmet Ali Çelebi

Tacettin Bayır

Ednan Arslan

Sefer İpekli

Kazım Umdular

Nilay Kökkılınç

Ezgi Deniz Urunga

Devrim Barış Çelik

2. Bölge

Kemal Kılıçdaroğlu

Ünal Çeriköz

Kamil Okyay Sındır

Atila Setel

Sevda Erdan Kılıç

Mahir Polat

Bedri Serter

HATAY

Servet Mollaoğlu

Nermin Yıldırım

Serkan Topal

Mehmet Fatih Turan

KOCAELİ

Haydar Akar

Fatma Kaplan Hürriyet

Tahsin Tarhan

MUĞLA

Mürsel Alban

Suat Özcan

Burak Erbay

Süleyman Ayyılmaz

TOKAT

Kadim Durmaz

SİVAS

Ulaş Karasu

TUNCELİ

Polat Şaroğlu

Mesut Coşkun

ANTALYA

Deniz Baykal

Çetin Osman Budak

Rafet Zeybek

Şengül Yeşildal

Nusret Bayar

Vahap Tuncer

ZONGULDAK

Ünal Demirtaş

Deniz Yavuzyılmaz

Umut Başoğlu

Merve Kır

Çiğdem Şekerci

ADANA

Ayhan Barut

Orhan Sümer

Müzeyyen Şevkin

Burhanettin Bulut

Oya Tekin

BOLU

Tanju Özcan

BİLECİK

Yaşar Tüzün

UŞAK

İsmet Akın

Ali Karaoba

Özkan Yalım

ESKİŞEHİR

Utku Çakırözer

Jale Nur Süllü

Nuray Akçasoy

Engin Çakmak

Sinan Özkar

ARTVİN

Uğur Bayraktutan

MALATYA

Veli Ağbaba

Hulisi Porgalı

BARTIN

Aysu Bankoğlu

ARDAHAN

Öztürk Yılmaz

KARS

Barlas Uslu

UŞAK

İsmet Akın

Ali Karaoba

Özkan Yalım

BURSA

1.Bölge

Lale Karabıyık

Erkan Aydın

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Kayıhan Pala

Özgür Erdursun

Gürkan Ersen

Zafer Yıldız

Serken Öztürk

İbrahim Mart

Aytaç Şahin

2.Bölge

Orhan Sarıbal

Yüksel Özkan

Mustafa Şenyurt

Erkan Dönmez

Süleyman Ayyıldız

Şahin Sevinç

Meral Altuntaş

Kemal Atan

AYDIN

Bülent Tezcan

Hüseyin Yıldız

Süleyman Bülbül



NİĞDE

Ömer Fethi Gürer

Ahmet Oğuz Özmen

Nagihan Eskioğlu

BALIKESİR

Ahmet Akın

Fikret Şahin

Ensar Aytekin

MANİSA

Özgür Özel

Vehbi Bakırlıoğlu

Bekir Başevirgen

Sabri Temel

Abdullah Saka

Hayriye Hacet

TEKİRDAĞ

Faik Öztrak

İlhami Özcan Aygün

Candan Yüceer

Emre Köprülü

Adem Dalgıç

Arzu Mandalı Sucu

İsmail Doğaroğlu

GAZİANTEP

Bayram Yılmaz Kaya

Özgür Yılmaz

İrfan Kaplan

KAYSERİ

Çetin Arık (Mevcut milletvekili)

Saadet Partisi kontenjan

Aşkın Genç

İbrahim Kaan

Mazhar Oğuz Özsoy

Gonca Yelda Orhan

Recep Bulut

Metin Kantarcı

Kadim Şahin

SAKARYA

Engin Özkoç

Mehmet Selçuk

Elif Yar

Refik Karakaş

Mehmet Bağdat

Aytül Uşaklıgül

Gözdenur Yıldız