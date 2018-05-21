İşte CHP'nin milletvekili aday listesi

CHP’nin 24 Haziran erken seçimlerinde 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan MYK ve PM toplantısının ardından açıklanan listede birçok yeni isim dikkat çekiyor. Pekçok milletvekilinin ise listeye giremediği belirtiliyor.
Deniz Baykal bir kez daha aday
Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir 2. bölgeden aday olurken, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavisi süren Deniz Baykal bir kez daha Antalya'dan 1.sıra adayı olarak gösterildi. Meclis çoğunluğunun Millet İttifakı'na geçmesi halinde 25 ve 26'ıncı dönemde aday olmaına rağmen seçilemeyen Deniz Baykal'ın Meclis Başkanlığı'na getirilebileceği iddia edildi.
İnce'ye yakın milletvekilleri liste dışı
Muharrem İnce’ye yakın yaklaşık 20 milletvekilinden çoğunluğunun aday listelerine girmediği görüldü. İnce’ye yakın milletvekillerinden Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Bektaşoğlu, Mehmet Göker, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan tekrar aday yapılmadı. Aday olan isimler arasında sadece Tanju Özcan ve Yaşar Tüzün listelerde yer aldı.
Listelere tırpan
Kulislerde CHP grubunda yüzde 50'ye yakın bir tırpan yaşandığı belirtilirken İlhan Cihaner, Selina Doğan, Ali Şeker, Zeynep Altıok, Haluk Pekşen, Şenal Saruhan, Musa Çam, Erdin Bircan, Hüsnü Bozkurt, Necati Yılmaz listelerde yer almaması dikkat çekti. Adaylık listelerinde ismi olmayan bir diğer isim ise Umut Oran oldu. Adaylık başvurusunda bulunan eski CHP'li vekil Melda Onur da listeye giremeyen isimler arasında yer aldı.
2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün torunu Gülsün Bilgehan liste dışı kaldı. Liste dışı kalan diğer bir isim de Sivas katliamı davasının avukatı Şenal Saruhan oldu.
Eskişehir'den milletvekili adaylığı başvurusu yapan gazeteci İrfan Değirmenci listede yer almadı.
Selin Sayek Böke listede
Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü'nden istifa etmesinin ardından muhalif bir tutum benimseyen Selin Sayek Böke İzmir'den yeniden milletvekili adayı oldu.
Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla İyi Parti’ye geçen milletvekilleri seçilecek yerlere konuldu.
Abdüllatif Şener aday listesinde
AKP’nin kurucularından ve eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in CHP listesinden Konya’dan gösterilmesi sürpriz oldu. Şener'in memleketi Sivas veya İstanbul'dan aday olması bekleniyordu.
Saadet sıraları boş bırakıldı
CHP ile ittifakta yer alan Saadet Partisi adayları için İstanbul ve Konya gibi bazı illerde adaylıklar boş bırakıldı. Saadet Partisi, isimleri bildirdikten sonra o sıralar doldurulacak. CHP 81 ildeki 600 adayını Yüksek Seçim Kurulu'na bugün (Pazartesi) verecek. Milletvekili kesin aday listeleri ise 30 Mayıs’ta ilan edilecek.
Toplantıdan edinilen ve kesin olmayan ilk bilgilere göre, bazı illerdeki aday listeleri şöyle:
İSTANBUL
1. Bölge
Akif Hamzaçebi,
Gamze Akkuş İlgezdi
Onursal Adıgüzel
Fethi Açıkel
Gürsel Tekin
İlhan Kesici
Oğuz Kağan Salıcı
Mahmut Tanal
İbrahim Kaboğlu
Sera Kadıgil
2. Bölge
Enis Berberoğlu
Aykut Erdoğdu
Tuncay Özkan
Sezgin Tanrıkulu
Yüksel Mansur Kılıç
Yunus Emre
Gökhan Zeybek
Işık Öğütçü
Derya Şimşek
3. Bölge
Engin Altay
Erdoğan Toprak
Mehmet Bekaroğlu
Sibel Özdemir
Özgür Karabat
Turan Aydoğdu
Gülizar Emecan
Turan Hançerli
ANKARA
1. Bölge
Tekin Bingöl,
Levent Gök
Ali Haydar Hakverdi
Bülent Kuşoğlu
Gamze Taşçıer
Ekrem Kerem Oktay
2. Bölge
Nihat Yeşil
Yıldırım Kaya
3. Bölge
Haluk Koç
Murat Emir
Ahmet Ersen
Servet Ünsal
İZMİR
1. Bölge
Murat Bakan
Selin Sayek Böke
Özcan Purçu
Kani Beko
Mehmet Ali Çelebi
Tacettin Bayır
Ednan Arslan
Sefer İpekli
Kazım Umdular
Nilay Kökkılınç
Ezgi Deniz Urunga
Devrim Barış Çelik
2. Bölge
Kemal Kılıçdaroğlu
Ünal Çeriköz
Kamil Okyay Sındır
Atila Setel
Sevda Erdan Kılıç
Mahir Polat
Bedri Serter
HATAY
Servet Mollaoğlu
Nermin Yıldırım
Serkan Topal
Mehmet Fatih Turan
KOCAELİ
Haydar Akar
Fatma Kaplan Hürriyet
Tahsin Tarhan
MUĞLA
Mürsel Alban
Suat Özcan
Burak Erbay
Süleyman Ayyılmaz
TOKAT
Kadim Durmaz
SİVAS
Ulaş Karasu
TUNCELİ
Polat Şaroğlu
Mesut Coşkun
ANTALYA
Deniz Baykal
Çetin Osman Budak
Rafet Zeybek
Şengül Yeşildal
Nusret Bayar
Vahap Tuncer
ZONGULDAK
Ünal Demirtaş
Deniz Yavuzyılmaz
Umut Başoğlu
Merve Kır
Çiğdem Şekerci
ADANA
Ayhan Barut
Orhan Sümer
Müzeyyen Şevkin
Burhanettin Bulut
Oya Tekin
BOLU
Tanju Özcan
BİLECİK
Yaşar Tüzün
UŞAK
İsmet Akın
Ali Karaoba
Özkan Yalım
ESKİŞEHİR
Utku Çakırözer
Jale Nur Süllü
Nuray Akçasoy
Engin Çakmak
Sinan Özkar
ARTVİN
Uğur Bayraktutan
MALATYA
Veli Ağbaba
Hulisi Porgalı
BARTIN
Aysu Bankoğlu
ARDAHAN
Öztürk Yılmaz
KARS
Barlas Uslu
UŞAK
İsmet Akın
Ali Karaoba
Özkan Yalım
BURSA
1.Bölge
Lale Karabıyık
Erkan Aydın
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Kayıhan Pala
Özgür Erdursun
Gürkan Ersen
Zafer Yıldız
Serken Öztürk
İbrahim Mart
Aytaç Şahin
2.Bölge
Orhan Sarıbal
Yüksel Özkan
Mustafa Şenyurt
Erkan Dönmez
Süleyman Ayyıldız
Şahin Sevinç
Meral Altuntaş
Kemal Atan
AYDIN
Bülent Tezcan
Hüseyin Yıldız
Süleyman Bülbül
NİĞDE
Ömer Fethi Gürer
Ahmet Oğuz Özmen
Nagihan Eskioğlu
BALIKESİR
Ahmet Akın
Fikret Şahin
Ensar Aytekin
MANİSA
Özgür Özel
Vehbi Bakırlıoğlu
Bekir Başevirgen
Sabri Temel
Abdullah Saka
Hayriye Hacet
TEKİRDAĞ
Faik Öztrak
İlhami Özcan Aygün
Candan Yüceer
Emre Köprülü
Adem Dalgıç
Arzu Mandalı Sucu
İsmail Doğaroğlu
GAZİANTEP
Bayram Yılmaz Kaya
Özgür Yılmaz
İrfan Kaplan
KAYSERİ
Çetin Arık (Mevcut milletvekili)
Saadet Partisi kontenjan
Aşkın Genç
İbrahim Kaan
Mazhar Oğuz Özsoy
Gonca Yelda Orhan
Recep Bulut
Metin Kantarcı
Kadim Şahin
SAKARYA
Engin Özkoç
Mehmet Selçuk
Elif Yar
Refik Karakaş
Mehmet Bağdat
Aytül Uşaklıgül
Gözdenur Yıldız