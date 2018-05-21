Avukat İrem Çiçek'ten CHP'ye liste tepkisi: Babam gençlerin önünü açmak adına adaylık fırsatını bana bırakmıştı!

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in kızı avukat İrem Çiçek, yer almadığı milletvekili listesi için CHP'ye 'tepki' gösterdi. Çiçek, babasının gençlerin önünü açmak için adaylık fırsatını kendisine bıraktığını söyledi.

Dursun Çiçek'in kızı İrem Çiçek, Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı olmuş, başvurusunu sosyal medya hesabından üzerinden duyurmuştu. Çiçek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün temellerini attığı CHP’de, İstanbul 2. Bölge Adaylık başvurumu bugün yaptım. Genç bir Cumhuriyet kadını ve idealist bir hukukçu olarak amacım TBMM’de mücadeleye el vermek" ifadelerini kullanmıştı.

Halk TV'deki Medya Mahallesi programında konuşan İrem Çiçek milletvekilliğine ilişkin olarak çarpıcı açıklamalar yaptı. Babasının milletvekilliği adaylık fırsatını kendisine bıraktığını söyleyen Çiçek şöyle konuştu:

"Ön seçimlerin neredeyse çoğu yok. Sevgili Dursun Çiçek kadınların ve gençlerin önünü açalım diye bu sefer adaylık fırsatını bana bıraktı ama farkediliyor ki aslında ön seçimler yok fakat ben ön seçimi önemsiyorum çünkü CHP tabanının orada etkisi var"